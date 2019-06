NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

25,76 USD +4,29% (05.06.2019, 22:01)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (06.06.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe des "HSBC Trendkompass" würden die Analysten regelmäßig spannende Tradingkandidaten herausfiltern. Gemessen an den objektiven Kriterien Momentum und Relative Stärke (Levy) habe die Under Armour-Aktie derzeit die "Pole Position" aller von ihnen wöchentlich analysierten ausländischen Titel inne. Zu der lehrbuchmäßigen Haussephase à la Trendkompass geselle sich der Bruch des im September 2015 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 22,88 USD). Damit gewinne die langfristige Bodenbildung der letzten Jahre - definiert durch die Tiefs der letzten Jahre bei 18,35/11,40/16,52 USD - mehr und mehr an Konturen. Endgültig abgeschlossen wäre die beschriebene untere Umkehr bei einem Anstieg über die letzten Verlaufshochs bei 24,58/24,69/24,96 USD. Gelinge der Befreiungsschlag, dann sollte die Aktie perspektivisch die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 33 USD und der 50%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses von 2015 bis 2017 (33,05 USD) ansteuern. Um die doppelte Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte das Papier in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Abwärtstrend zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Under Armour-Aktie:22,785 EUR +1,27% (24.05.2019, 08:05)Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:22,955 EUR +0,09% (06.06.2019, 08:00)