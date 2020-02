Xetra-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

15,248 EUR -1,38% (12.02.2020, 10:08)



Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

15,32 EUR +0,21% (12.02.2020, 17:21)



NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

16,72 USD -0,36% (12.02.2020, 17:08)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (12.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) unter die Lupe.Under Armour erwarte für das laufende Jahr einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Der ehemalige Shootingstar der Sportartikelbranche habe am Dienstag insbesondere für das Nordamerikageschäft sinkende Erlöse prognostiziert. Aber auch das Coronavirus dürfte sich negativ auswirken, so das US-Unternehmen. Der adidas-Rivale erwarte wegen des Virus 50 bis 60 Mio. USD weniger Umsatz im ersten Quartal.Under Armour sei nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Kursentwicklung sei katastrophal.Die Aktie sei nach den Zahlen um 18% eingebrochen und auf den niedrigsten Stand seit knapp zwei Jahren gefallen. Seit dem Rekordhoch bei 53 USD vom Herbst 2015 habe der Titel nun 70% verloren.Bei Under Armour sei die Situation reichlich verzwickt: Der US-Konzern kämpfe seit längerem mit Problemen im Heimatmarkt und prüfe weitere Restrukturierungen. Under Armour habe noch viel Arbeit vor sich - verkaufen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Under Armour-Aktie: