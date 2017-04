NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

18,16 USD +3,53% (12.04.2017, 16:08)



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.





(12.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Jim Suva von der Citigroup:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse spricht Jim Suva, Aktienanalyst bei der Citigroup, nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von HP Inc. (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) aus.Über den Erwartungen liegende Daten des PC-Marktes sowie die Erwartung einer Stabilisierung des Geschäfts mit Druckerzubehör würden das Umfeld für die Aktien von HP Inc. aufhellen.Analyst Jim Suva geht von steigenden Konsensschätzungen aus.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 17,00 auf 20,00 USD an.Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:17,04 EUR +4,12% (12.04.2017, 15:35)Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:17,00 EUR +2,75% (12.04.2017, 15:24)