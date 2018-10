Aus den Verhandlungen würden nicht viele Informationen nach außen dringen, doch es sehe danach aus, als wolle der IWF insbesondere angesichts der politischen Unsicherheit im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in 2019 Taten sehen, sodass die Finanzierung erst fließen dürfte, wenn der Haushalt 2019 und die Gaspreisanhebungen vom Parlament verabschiedet seien. An die Zusammenarbeit mit dem IWF seien auch die Hilfskredite der Weltbank und der EU in Höhe von zusätzlich ca. 2 Mrd. US-Dollar gekoppelt. Das Gaspreisniveau sei vorerst nur bis zum 18. Oktober eingefroren, sodass immerhin auf eine baldige Einigung auf die Programmmodalitäten zu hoffen sei, selbst wenn die Auszahlung der Tranchen sich eher in den Winter verschieben dürfte.



Die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem IWF stelle im Wahljahr 2019 einen wichtigen Anker für die Ukraine dar, weil mit den anstehenden Präsidentschafts- (März) und Parlamentswahlen (Oktober) eine hohe Unsicherheit verbunden sei. Die Umfragen würden derzeit ein hohes Ausmaß an Fragmentierung, aber auch an Politikverdrossenheit zeigen. In den Meinungsumfragen für die Präsidentschaftswahl führe derzeit Julia Timoschenko mit ca. 15%. Präsident Poroschenko sowie mehrere anderen wahrscheinlichen Kandidaten würden mit rund 8 bis 10% (je nach Umfrage) folgen. Rund 25% der Wähler seien allerdings nach wie vor unentschlossen.



Nach der Wirtschaftskrise und der Schuldenumstrukturierung in 2015 habe sich die Bonitätseinschätzung auf einem niedrigen Niveau (Caa3 / B- / B-) eingependelt. Die Staats- und Auslandsverschuldung würden trotz des Schuldenschnitts auf einem hohen Niveau bleiben, während die Währungsreserven die kurzfristige Auslandsverschuldung nicht vollständig abdecken würden. Das Leistungsbilanzdefizit habe sich in der Ukraine aufgrund der Erholung der Inlandsnachfrage und eines höheren Ölpreisniveaus erneut ausgeweitet. Der Konflikt in der Ostukraine bleibe ungelöst, auch wenn er weitgehend eingefroren sei. Die Beziehungen mit Russland seien frostig, und die Zukunft der Ukraine als Transitland für das russische Gas wie auch die dazugehörigen Einnahmen wegen des Baus der "Nordstream 2"-Pipeline unsicher. Die Zahlung der Tranchen im Rahmen des EFF-Programmes sei bereits seit 2016 ausgesetzt, doch dank der guten Marktstimmung habe sich die Ukraine bislang auf dem internationalen Finanzmarkt finanzieren können.



Die Beispiele Argentiniens und der Türkei würden andeuten, dass der Vertrauensvorschuss der Märkte für fragile Länder dieses Jahr geringer geworden sei. Sollte das derzeit diskutierte IWF-Programm nicht zustande kommen, dürfte die Ukraine vor ernsthaften Liquiditätsengpässen stehen. (Ausgabe vom 17.10.2018) (18.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ukrainische Wirtschaft befindet sich 2018 im Aufschwung, so die Analysten der DekaBank.Doch der anfängliche Reformfortschritt im Rahmen des 2015 abgeschlossenen Hilfsprogramms des IWF (Extended Fund Facility, EFF) stocke bereits seit Jahren. Die Problempunkte seien seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem IWF vor nun fast zehn Jahren immer wieder die gleichen: Anhebung der Gaspreise für die Bevölkerung Richtung Marktpreisniveau, Korruptionsbekämpfung, mehr fiskalische Disziplin. Im Rahmen des EFF sei zwar der Gesetzesrahmen für das Antikorruptionsgericht geschaffen worden, doch das Gremium sei nach wie vor nicht etabliert. Gaspreisanhebungen und Ausgabenkürzungen seien vor den Wahlen 2019 schwierig. Deswegen würden sich die seit Anfang September laufenden Verhandlungen mit dem IWF über ein kurzes Stand-By-Arrangement (SBA) für 2018-2019 in Höhe von 4 bis 5 Mrd. US-Dollar sehr schleppend gestalten. Immerhin würden sie fortgeführt, was auf eine grundsätzliche Einigung zu deuten scheine.