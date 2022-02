Jenseits der militärischen Eskalation würden die wirtschaftlichen Auswirkungen in Ausmaß und Dauer jetzt vor allem vom Willen und der Geschlossenheit des Westens und natürlich auch von der chinesischen Reaktion abhängen. Gehe China auch den irrationalen russischen Weg und stelle sich an Putins Seite? Oder bleibe der nach Wirtschaftsleistung gemessen zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ein tragbares Verhältnis zum Westen mit seinen vielen zahlungskräftigen Konsumenten und High-Tech-Unternehmen wichtiger? Die Experten würden letzteres hoffen



Eine echte Geschlossenheit des Westens hingegen würde sogar neue Zukunftsperspektiven eröffnen, zumal Putin damit nicht zu rechnen scheine. Russland drohe dank der Monostruktur seiner Wirtschaft der ökonomische Selbstmord, wenn niemand sein Öl und Gas kaufe. Ein völliger Importverzicht russischen Öls und Gas würde natürlich Deutschland dank seiner verfehlten Energiepolitik besonders hart treffen. Aber selbst eine Verdoppelung der Marktpreise könnte leicht abzufedern sein, wenn die Politik endlich ihre Eingriffe in die Märkte reduziere.



So würden die staatlichen Anteile für Steuern, CO2 und sonstige Abgaben in Deutschland jeweils etwa 50% der Gas-, Strom- und Benzinpreise betragen. Ein Verzicht auf diese staatlichen Anteile wäre mal ein positives Signal. Natürlich würden dann dem Staat Einnahmen fehlen, der über Schulden zu finanzieren wäre. Aber analog jüngster Krisen wie 2008/2009, der Eurokrise oder der Pandemie nur eine weitere, um auch gesellschaftlich steigende Schulden rechtfertigen zu können.



Bleibe also die Zinsfrage - eigentlich müssten diese angesichts der Inflation weiter steigen - der erneute Krisenmodus könnte aber dazu führen, dass die befürchteten Anstiege im Ausmaß schwächer ausfallen. Ein Szenario, das die internationalen Anleihemärkte schon länger einpreisen würden. Die aktuell gemessenen hohen Inflationsraten könnten durchaus noch weiter anziehen, bevor Basiseffekte und auch eine wirtschaftliche Abschwächung zu einer Gegenbewegung führen - dennoch erscheinen niedrige Inflationsraten kleiner als 2% mittelfristig eher unwahrscheinlich, sodass Zinsengagements nach Abzug der Inflation weiterhin vermögensvernichtend bleiben, so die Experten von Euroswitch. Realwerte wie Aktien, Immobilien, Infrastruktur aber auch Rohstoffe würden auch in der stagflationären Umwelt im Fokus bleiben.



Die Portfolien der Experten würden keinen direkten Bezug zu Russland oder der Ukraine aufweisen. Auch der Bezug unserer investierten Unternehmen ist überschaubar, von Energie und Getreide abgesehen, so die Experten von Euroswitch. Insofern erscheine es den Experten falsch, in dieser aktuellen Krise ihre Aktienpositionen zu reduzieren, da diese unverändert vom Weltwirtschaftswachstum überproportional profitieren sollten und auch im Rezessionsfalle über defensive Qualitäten verfügen würden.



Jenseits der Aktien hätten sich die Szenarien nicht verändert und Gold könne mal wieder sein Potenzial als Krisenversicherung ausspielen.



Es sei aber zu erwarten, dass die täglichen Wertschwankungen weiter überdurchschnittlich hoch bleiben würden. (24.02.2022/ac/a/m)





