Energie- und Rüstungsaktien hätten sich bisher dem Ausverkauf widersetzt, obwohl die kurzfristigen Aussichten beider Branchen wahrscheinlich direkt von dem Konflikt betroffen sein würden. Die Invasion in der Ukraine finde zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Weltwirtschaft statt, da die Ölpreise aufgrund der sich erholenden Nachfrage und des unzureichenden Angebots bereits in den Bereich von 70 bis 80 US-Dollar pro Barrel gestiegen seien. Die weltweite Ölindustrie habe in den letzten Jahren zu wenig in ihre Produktionskapazitäten investiert und habe daher Schwierigkeiten, mit mehr Barrel zu reagieren, um den höheren Preisen entgegenzuwirken. Die großen ölproduzierenden Länder in der OPEC+ würden bereits Schwierigkeiten zeigen, die Förderquoten zu erreichen.



Dennoch könnten die Brent-Rohölpreise bis zur Lösung des Konflikts im Bereich von über 100 USD/Barrel verharren, da mögliche Energiesanktionen gegen Russland oder potenzielle Pipelineunterbrechungen aufgrund des Konflikts zu Versorgungsunterbrechungen führen könnten. Russland liefere 10% des weltweiten Rohöls und 30 bis 40% des europäischen Erdgasbedarfs. Die europäischen Erdgasspeicher hätten bereits vor dem Ukraine-Konflikt weit unter dem normalen Niveau gelegen, und die russischen Lieferungen an den Kontinent seien gegenüber 2021 bereits um etwa 40% zurückgegangen.



Jede weitere starke Beeinträchtigung des Angebots könnte die europäischen Erdgaspreise weit über das heutige Niveau von über 30 Dollar pro tausend Kubikfuß treiben. Dies zeige die Notwendigkeit von mehreren europäischen Nationen, sich für die langfristige Versorgung mit Flüssigerdgasprojekten aus dem Ausland zu entscheiden. Die europäischen Märkte seien angesichts der Schlagzeilen über den "Krieg in Europa" und der unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft am stärksten betroffen.



Die Erdgas-Futures seien um bis zu 40% gestiegen, da die Zusage Deutschlands, die Erdgaspipeline Nord Stream 2 nicht zu zertifizieren, einen Kontinent, der bereits unter der Rohstoffinflation leide, weiter unter Druck gesetzt habe. Höhere Energiekosten, die den Verbrauchern schaden würden, und die Höhe der russischen Sanktionen würden sich auf das Wachstum in Europa auswirken und die Wachstumsaussichten in den USA beeinträchtigen.





Aus makroökonomischer Sicht wird der Krieg in der Ukraine wahrscheinlich die globalen Inflations- und Lieferkettenprobleme verschärfen, so Scott Glasser, CIO bei Clearbridge Investments, Teil von Franklin Templeton.Der Waren- und Materialfluss aus der Ukraine und Russland werde gestoppt und könnte die Lieferkettenprobleme vieler Unternehmen bei Rohstoffen, wie Stahl für Autos, verstärken. Der Anstieg der Erdgas- und Ölpreise werde sich erheblich auf die Gesamtinflation in den USA und nur geringfügig auf die Kerninflation auswirken. Die meisten Energiepreisspitzen würden am unteren Ende der Kurve auftreten und eine geopolitische Prämie darstellen. Das obere Ende der Kurve preise ein wesentlich günstigeres Umfeld und eine möglicherweise geringere Wirtschaftstätigkeit ein, was zu niedrigeren Energiepreisen führen könnte.