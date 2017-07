Die auf globaler Ebene beobachteten Tendenzen würden sich in den meisten europäischen Ländern und insbesondere in den großen Volkswirtschaften wiederfinden: Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland würden ein Austrocknen ihres Small- und Mid-Cap-Universums erleben. Das Problem sei eine fehlende Erneuerung an der Basis.



Lokale Initiativen würden zeigen, dass es Möglichkeiten zur Unterstützung der kleinsten Small Caps gebe. Man sollte sich dies am Beispiel eines Landes ansehen: In Schweden sei die Anzahl der Unternehmen im Zeitraum von 2006 bis 2016 um 74% gestiegen.



Das Inkrafttreten von MIFID 2 dürfte die Konzentration der Geldflüsse auf eine begrenzte Anzahl globaler Akteure weiter verstärken.



"Die Austrocknung der europäischen Börsen an der Wurzel ist ein Anlass zur Sorge und muss ohne weitere Verzögerung angegangen werden. Es gibt zahlreiche Lösungen, wie sich am Erfolg mehrerer beeindruckender lokaler Initiativen zeigt: Beispielsweise zeigten Schweden und Italien ihre Kreativität bei der Umleitung lokaler Sparmittel in die lokale Wirtschaft. Insgesamt wäre die Entwicklung eines gesonderten regulatorischen und fiskalischen Rahmenwerks in Europa für Anlagen in börsennotierten Unternehmen für die Anleger und das gesamte wirtschaftliche Ökosystem in Europa förderlich", betone Didier Le Menestrel, CEO von La Financière de l’Echiquier.



"Die Umsetzung von MIFID 2 dürfte in erster Linie zu einer drastischen Verringerung der Angebotsseite bei den Small Caps führen, wodurch die Wirtschaftsmodelle unserer lokalen Börsenunternehmen in Gefahr geraten. Wenn wir keine Verbesserung anstreben, besteht die Gefahr, dass der Nährboden für kleine europäische Unternehmen noch schneller austrocknet", füge Caroline Weber, Generaldirektorin von MiddleNext, hinzu. "Das Thema ist von grundlegender Bedeutung für Jungunternehmen in Frankreich, da auf diesen die Zukunft des gesamten Ökosystems beruht. Die Stabilisierung der Reglementierung und die Ausrichtung zu ihren Gunsten ist entscheidend."



"Die Studie unterstreicht einmal mehr das enorme Potenzial zur Alpha-Generierung, das in diesem Segment steckt. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung der Anzahl der Unternehmen aber auch, wie wichtig eine konsequente Einzeltitelauswahl ist, um dieses Potenzial zu erschließen", hebe Markus Alefelder, Co-Country Manager Germany & Austria von La Financière de l‘Echiquier hervor. (20.07.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Zum dritten Mal in Folge werden in diesem Jahr in der von La Financière de l’Echiquier (LFDE) und dem Forschungsinstitut MiddleNext herausgegebenen Übersicht über die Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung (Small- und Mid-Caps) in Europa die wichtigsten Trends der europäischen Börsenlandschaft sowie deren Dynamik und Herausforderungen analysiert.Die Ausgabe 2017 bestätige die seit mehreren Jahren beobachteten langfristigen Tendenzen:Die Small- und Mid-Caps würden eine sehr klare wirtschaftliche und börsenbezogene Outperformance gegenüber Large Caps verzeichnen und die Inversion der Volatilitätsniveaus der Small- und Mid-Caps gegenüber Large Caps verstärke sich jedes Jahr.Insbesondere Small Caps hätten ihre Baisse bei der Gewichtung und Anzahl fortgesetzt (-20% in den letzten zehn Jahren). Dies sei eine beunruhigende Feststellung für die Zukunft des gesamten Ökosystems.