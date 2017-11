Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Die überschaubare Makrodaten-Agenda spricht für eine Verschnaufpause an den Börsen."



"Nachdem die wichtigsten Notenbanken getagt haben, werden die Märkte wieder verstärkt darauf achten, ob die konjunkturellen Frühindikatoren weiter überzeugen."



"Der strukturelle Bullenmarkt bleibt intakt - regional favorisieren wir weiterhin Japan und Europa gegenüber den USA." (03.11.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach dieser "Mammut"-Woche mit drei Notenbanksitzungen und vielen Top-Konjunkturdaten geht es nächste Woche - mit Ausnahme der weiter auf Hochtouren laufenden Quartalszahlensaison - deutlich ruhiger zu: In Deutschland stehen nach den Auftragseingängen der Industrie für September am Montag tags darauf die Industrieproduktion und am Donnerstag die Handelsbilanz jeweils für denselben Monat an, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen Wochenausblick.Im Euroland würden den Produzentenpreisen zum Wochenstart am Dienstag die September-Einzelhandelsumsätze und am Donnerstag das Update der Wachstumsprognosen der Europäischen Kommission folgen. In den USA werde am Freitag das vorläufige Michigan-Verbrauchervertrauen für November erwartet. Hinzu kämen aus China noch die Handelsbilanz für Oktober am Mittwoch sowie die Inflations- und Produzentenpreisdaten für Oktober am Donnerstag.