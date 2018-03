In Deutschland wie auch Euroland insgesamt würden am Mittwoch die finalen Januar-Inflationszahlen publiziert. Am selben Tag stehe auch die Industrieproduktion für den Euroraum insgesamt an. Während in Europa noch die - wenn auch wenig spannende - russische Präsidentenwahl am Sonntag in einer Woche stattfinde, veröffentliche China am Mittwoch seine Februar-Zahlen zu Industrie und Einzelhandel.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Die Märkte bleiben im Konsolidierungsmodus. Wichtig ist, dass beim Dax die Marke von 11.900 Punkten hält."



"Die Konjunkturdaten aus den USA überzeugen derzeit mehr als in Europa. Das nährt Bedenken, Europas Konjunkturtrend könnte seinen Zenit überschritten haben."



"Stärker als erwartete steigende Inflations- und Zinstrends gerade in den USA sind mit das wichtigste Risiko für die Börsen." (09.03.2018/ac/a/m)





