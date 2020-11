Noch würden allerdings einige Fragen offen bleiben, die sich wohl erst durch die noch nicht veröffentlichten Daten der BioNtech/ Pfizer-Studie würden klären lassen. Derzeit könne noch nicht gesagt werden, ob der Impfstoff über verschiedene Bevölkerungsgruppen hinweg, insbesondere bei Risikogruppen wie älteren Menschen, ebenso effektiv sei wie berichtet. Auch gelte es noch abzuschätzen, inwiefern der Impfstoff Infektionen mit schweren Krankheitsverläufen verhindere und wie viele symptomlose Infektionen durch die Impfung unterbleiben würden. Ferner sei noch unklar, wie lange der Impfschutz anhalte und wie sicher die Impfung tatsächlich sei. Auch ließe sich anführen, dass der Beobachtungszeitraum für die Feststellung relevanter Impfnebenwirkungen relativ kurz sei.



Gemäß dem Studienprotokoll von BioNtech/ Pfizer, also dem Ablaufplan der Studie, sei diese erst dann abgeschlossen, wenn es insgesamt 164 Corona-Fälle unter den Probanden gegeben habe und höchstens 53 davon unter den Geimpften aufgetreten seien. Das entspräche einer Wirksamkeit von rund 52 Prozent und somit dem von der WHO geforderten Kriterium. Ein Problem mit Zwischenauswertungen sei jedoch evident: Je weniger Corona-Fälle es in einer Wirksamkeitsstudie gebe, desto größeren Einfluss habe der Zufall auf das Ergebnis. Damit wachse die Gefahr, dass sich die Wirksamkeit nach einer Zulassung nicht bestätige. BioNtech und Pfizer würden selbst einräumen, dass es im Rahmen der fortlaufenden Studie zu Schwankungen beim Wert für die Impfstoffwirksamkeit kommen könne.



Allerdings sei es bei der bisher nachgewiesenen Wirksamkeit von 90 Prozent sehr unwahrscheinlich, dass sich der Impfstoff bis zum Ende der Studie noch als gänzlich unwirksam erweise: Je wirksamer ein Impfstoff sei, desto schneller werde das in Untersuchungen sichtbar. Bis zum Ende der Studie würden noch 70 Corona-Fälle fehlen, ein Großteil müsste auf Geimpfte entfallen, um die Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent noch infrage zu stellen.



Markiere die geschilderte Entwicklung nun den "Moment, auf den die Welt gewartet hat", sei damit das Ende der Covid-19- Pandemie absehbar?



Pfizer und BioNtech würden eine Eilzulassung ihres Impfstoffes BNT162b2 bei der US Gesundheitsbehörde Food & Drug Administration (FDA) noch vor dem Jahresende 2020 anstreben. Eine reguläre Zulassung durch die FDA, für die umfangreiche weitere Unterlagen einzureichen seien, solle folgen. Die Zulassung des neuen Impfstoffes in allen Ländern der Welt stehe in Folge an. Die beiden Unternehmen würden die Produktion von 50 Millionen Impfstoffeinheiten noch während des Jahres 2020 planen. Bis zu 1,3 Mrd. Dosen sollten während des Folgejahres 2021 produziert werden.



Diese wenigen Zahlen würden bereits verdeutlichen, dass es zum heutigen Zeitpunkt verfrüht sei, das "Ende von Covid-19" auszurufen. Bis SARS-CoV-2 seinen Schrecken für die Menschheit verliere, müssten global weitere Milliarden Impfstoffdosen produziert, verteilt und appliziert werden. Während des größeren Teils des Jahres 2021 werde es für jeden Einzelnen weiterhin erforderlich sein, Schutzmaßnahmen gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 diszipliniert zu befolgen. Die stark dynamisierte Durchdringung der Weltbevölkerung mit dem neuartigen Virus setze sich ungebrochen fort, eine Überlastung der Gesundheitssysteme und die gefürchtete Notwendigkeit einer Triage würden weiterhin im Bereich des Möglichen bleiben.



Aber die geschilderte Entwicklung eröffne eine realistische Perspektive zur Überwindung von SARS-CoV-2 und Covid-19 und zeige zugleich, dass sich die bislang bestehende Befürchtung, ähnlich wie bei den ebenfalls viral ausgelösten Infektionskrankheiten HIV oder Herpes-C würde es gar keine Impfung gegen SARS-CoV-2 geben, nicht bestätige.



Zuversicht, Erleichterung und Hoffnung bezüglich der künftigen Entwicklung seien somit berechtigt und angebracht - aber für das tägliche Verhalten eines Jeden gelte unverändert das alte Churchill-Wort: "Keep calm and carry on!". (10.11.2020/ac/a/m)







