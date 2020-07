Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der gestern in den USA veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen war überraschend positiv und lag mit 57,1 Punkten fast auf Vorkrisenniveau von Anfang März, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Das deutliche Überschreiten der Expansionsmarke von 50 Zählern deute auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität in den kommenden Monaten hin. Auch der Markit-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen habe mit 47,9 einen höheren Wert erreicht als noch vor zwei Wochen in der Schnellschätzung prognostiziert. Da die Umfragen allerdings bis Ende Juni stattgefunden hätten, würden sie kaum die zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionen und die teilweise neu initiierten Lockdowns und Bewegungseinschränkungen berücksichtigen. Sollte die Situation in den kommenden Wochen angespannt bleiben, sei mit einer erneuten Eintrübung der Unternehmensstimmung zu rechnen.



In Deutschland hätten sich die Mai-Auftragseingänge der Industrie mit einem Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum April zwar deutlich erholt, aber immer noch knapp 30 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Während die Aufträge aus der Eurozone um über 20 Prozent zugelegt hätten, seien die Aufträge aus dem restlichen Ausland gerade einmal um 2 Prozent gestiegen. Offensichtlich stocke die für die deutsche Industrie besonders wichtige Nachfrage nach Investitionsgütern für den Export in Schwellenländer und in die USA aufgrund der dortigen Corona-bedingten Unsicherheiten. Auch die Daten zur Industrieproduktion im Mai würden mit einem Wachstum von 10,3 Prozent zwar eine positive Tendenz anzeigen, lägen aber im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar mit -22,5 Prozent ebenfalls noch deutlich zurück. Vor diesem Hintergrund würden auch die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Außenhandelsdaten für Mai Enttäuschungspotenzial bieten. (07.07.2020/ac/a/m)



