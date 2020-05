Bonn (www.aktiencheck.de) - Norwegen wartete gestern mit einer echten Überraschung auf, so die Analysten von Postbank Research.



Die Einzelhandelsumsätze seien - entgegen der Erwartung eines Rückgangs - im April um 4,8 Prozent zum Vormonat gestiegen, nach einem Minus von 0,9 Prozent im März. Norwegen dürfte damit eines der wenigen Länder sein, die während der Lockdown-Phase einen Zuwachs in diesem Bereich hätten verzeichnen können. Offensichtlich hätten die Einschränkungen beim Reiseverkehr sowie bei Kultur- und Sportveranstaltungen dazu geführt, dass mehr Geld in anderen Bereichen ausgegeben worden sei. Über besonders starke Umsatzzuwächse hätten sich Baumärkte und Sportgeschäfte freuen können. Aber auch Bekleidungs- und Möbelgeschäfte hätten im April positive Wachstumszahlen aufgewiesen. Diese seien in Norwegen allerdings auch in geringerem Maße von Beschränkungen betroffen gewesen als in anderen Ländern.



Außerdem hätten die Skandinavier bereits Mitte April und damit früher als andere Staaten damit begonnen, erste Lockdown-Maßnahmen zurückzufahren, nachdem sich die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduziert habe. Ungeachtet dessen sei auch in Norwegen ein Trend zum Online-Shopping während der Krise zu beobachten, die Umsätze hätten hier um fast 17 Prozent zum Vormonat zugelegt. Die Norwegische Krone habe sich gegenüber dem Euro in den vergangenen Wochen stark präsentiert, von den neuen Daten aber nicht signifikant profitieren können. (28.05.2020/ac/a/m)



