Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

37,99 Euro +0,05% (05.06.2019, 14:51)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 42,81 +0,14% (05.06.2019, 15:03, vorbörslich)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(05.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Jason Helfstein, Analyst beim Investmenthaus Oppenheimer, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER).Uber Technologies Inc. habe sich in den Märkten Fahrdienstvermittlungen und Lieferung von Essen als Marktführer etabliert. Abgesehen von der technologischen Marktführerschaft profitiere Uber im Vergleich zu den Wettbewerbern auch von einer überlegenen Netzwerkliquidität. Die Plattform zähle über 93 Mio. monatlich aktive Nutzer.Fahrdienstvermittlungen und Essensauslieferungen könnten weltweit noch erhebliches Potenzial entfalten. Der Breitungsgrad sei immer noch gering. Die bereits erreichte Macht von Uber könnte weitere Marktanteilsgewinne nach sich ziehen, so die Einschätzung des Analysten Jason Helfstein.In ihrer Uber-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Oppenheimer die Coverage mit dem Votum "outperform" und setzen ein Kursziel von 55,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Uber-Aktie:38,16 Euro +2,21% (05.06.2019, 14:37)