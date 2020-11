XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

34,50 EUR +12,76% (04.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

33,93 EUR +11,03% (04.11.2020, 20:01)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

39,9718 USD +11,75% (04.11.2020, 19:51)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Deutschland Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol Deutschland: UT8, NYSE-Ticker-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (04.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol Deutschland: UT8, NYSE-Ticker-Symbol: UBER) unter die Lupe.Insgesamt rund 200 Millionen Dollar hätten sich Uber, Lyft, Doordash und weitere Firmen der so genannten Gig Economy das "richtige" Ergebnis beim kalifornischen Volksentscheid kosten lassen. Dank der massiven Kampagne hätten 58 Prozent der Wahlberichtigen für die Ausnahmeregelung von einem Gesetz gestimmt, das die Unternehmen verpflichten sollte, ihre Fahrer als Mitarbeiter einzustellen.Wäre das Wahlergebnis zugunsten der Gewerkschaften ausgegangen, der für die Gegenkampagne laut ntv weniger als ein Zehntel der vorher genannten Summe zur Verfügung gestanden habe, wären Uber und Co. Mehrkosten durch Sozialversicherungsbeitrage und Mindestlöhne in Höhe von bis zu 100 Millionen Dollar jährlich entstanden.Durch die Entscheidung bleibe Uber aller Wahrscheinlichkeit nach weiter nur eine Plattform, die Aufträge an selbstständige Arbeitnehmer vermittle.Durch die Ausnahme spare sich Uber eine Millionensumme. Trader könnten auf weitere Kursgewinne spekulieren. Zur Absicherung sollte ein Stopp an der 200-Tage-Linie bei 32,67 Dollar (27,90 Euro) platziert werden, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Uber Technologies-Aktie. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: