Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

38,415 EUR -0,69% (01.10.2021, 12:30)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

44,80 USD +0,63% (30.09.2021, 22:10)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Deutschland Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (01.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies: Zeichen stehen auf Stabilisierung - AktienanalyseAuf diese Nachricht mussten die Aktionäre von Uber Technologies (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) lange warten: Mehr als ein Jahrzehnt nach der Gründung stellt der Mitfahrdienst seinen ersten operativen Quartalsgewinn in Aussicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Angesichts des positiven bereinigten Betriebsergebnisses im Juli und August sei man auf dem Weg, im dritten Quartal die Gewinnschwelle auf dieser Basis zu knacken, habe Finanzchef Nelson Chai gesagt. Konkret rechne Uber im dritten Quartal mit einem EBITDA zwischen minus 25 Mio. und plus 25 Mio. Dollar. Bisher habe das Unternehmen einen Betriebsverlust von 100 Mio. Dollar prognostiziert.Mit dem Kurssprung, mit dem die guten News gefeiert wurden, stehen die Zeichen nun auf Stabilisierung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:38,435 EUR -0,08% (01.10.2021, 11:18)