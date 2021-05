Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

51,18 USD -3,42% (05.05.2021, 22:10)



US90353T1007



A2PHHG



UT8



UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.

Uber habe am Mittwochabend seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und erneut enttäuscht. Während die Verluste dank eines lukrativen Verkaufs deutlich minimiert worden seien, seien Umsatz und operative Kennzahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Umsatz des ersten Quartals des Fahrdienstleisters sei noch immer durch die anhaltende Corona-Krise geprägt gewesen.

Erneut ein gemischtes Quartal des Fahrdienstleisters, das nicht überzeugen könne. Die Uber-Aktie reagiere nachbörslich entsprechend mit Kursverlusten und sei damit aus dem jüngsten Seitwärtskanal gefallen. Kurzfristig könnte dies einen Rücksetzer bis auf die 200-Tage-Linie und das Februar-Tief bis 46,68 USD bedeuten. Langfristig orientierten Anlegern rate "Der Aktionär" allerdings weiterhin, dabeizubleiben und das Zukunftspotenzial des US-Unternehmens nicht aus den Augen zu verlieren, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)