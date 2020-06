Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (27.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Nachdem das Papier des Fahrdienstvermittlers seit dem Corona-Crash zwischenzeitlich um über 130% gestiegen sei, notiere die Uber-Aktie aktuell wieder etwas tiefer. Die starke Aufwärtsbewegung sei im Falle von Uber nicht nur eine gewöhnliche Erholungsbewegung, nach einem vorhergegangenen Crash, sondern werde auch durch fundamentales Nutzerwachstum getragen.Wie Uber auf seiner Website mitgeteilt habe, hätten sich auf der eigens für die unkomplizierte Vermittlung zusätzlicher Jobs währender Corona-Krise geschaffenen Plattform Uber Work Hub inzwischen mehr als 200.000 Fahrer für den Bereich Lebensmittel sowie über 350 Fahrer für die Kategorie Transport & Logistik und weitere 2.000 Personen für die Sparte Arbeit angemeldet.Uber sei längst nicht mehr nur ein einfacher Fahrdienstvermittler, mittlerweile würden sich unter der Dachorganisation Uber Technologies die Geschäftszweige Uber, der Essenslieferant Uber Eats und der Transportvermittler Uber Freight versammeln. Besonders Uber Freight dürfte in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Uber wolle laut Firmenchef Dara Khosrowshahi das Amazon.com des Beförderungswesens werden.Nach der starken Kursrally habe die Uber-Aktie mittlerweile etwas Federn gelassen. Dieser Kursrückgang sei aber aufgrund des vorherigen, starken Kursanstiegs durchaus gesund, zudem nehme das operative Geschäft weiter Fahrt auf. "Der Aktionär" bleibe daher für die Uber-Aktie bullish gestimmt. Neueinsteiger könnten die aktuellen Kurse zum Aufbau einer ersten Position nutzen - zur Absicherung sollte aber ein Stoppkurs bei 22,50 Euro gesetzt werden, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: