Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienkurs von Uber Technologies (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) nahm gestern mit einem Kursplus von 5% stark an Fahrt auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Für Rückenwind habe gesorgt, dass das Transport- und Zustellunternehmen mit der Stadt New York City eine Vereinbarung getroffen habe, alle Taxis in seiner App aufzulisten.



Der französische Automobilhersteller Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, Euronext Paris-Symbol: RNO) habe zuletzt verkündet, seine Tätigkeit im Moskauer Werk einzustellen. Gleichzeitig überprüfe der Konzern seine Beteiligung am größten russischen Automobilhersteller AvtoVAZ (u.a. Lada). Renault halte 68% am Unternehmen, der russische Markt sei für 18% der globalen Automobilabsätze der Franzosen verantwortlich. (25.03.2022/ac/a/m)



