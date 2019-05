Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein Technologieunternehmen, das Menschen über eine Smartphone-App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Derzeit schafft die App für ihre Nutzer Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie zu Fracht- und Kurierdiensten. Uber ist gegenwärtig in mehr als 600 Städten in 64 Ländern weltweit aktiv. (13.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Uber verliere am ersten Handelstag rund 7,6 Prozent. Der Schlusskurs am Freitag habe bei 41,57 Dollar und damit unter dem Ausgabepreis von 45 Dollar gelegen. Voriges Jahr sei Uber noch 120 Milliarden zugetraut worden. Aktuelle Bewertung: 76 Milliarden. Damit gelinge es Uber, einen traurigen Rekord zu erzielen.Angesichts der schlechten Stimmung am Markt habe sich bereits abgezeichnet, dass die Nachfrage verhalten sein dürfte. Für Skepsis habe auch Ubers kleinerer Rivale Lyft gesorgt, der im März an die Börse gegangen sei. Die Aktien des Konkurrenten seien seit dem IPO um 29 Prozent gefallen.Dabei sei es durchaus ein großes Spektakel an der Wall Street gewesen: Die New Yorker Börse habe Uber mit einem riesigen Firmenbanner empfangen, der Andrang im Finanzdistrikt sei groß gewesen. Kein Wunder: Monatelang hätten die Finanzmärkte auf den Börsengang des Jahres hingefiebert.Dennoch reihe sich Uber in die unrühmliche Reihe an Startups ein, die vor dem Börsengang mit über zehn Milliarden Dollar bewertet gewesen seien, aber am ersten Handelstag Kursverluste hätten verkraften müssen.Benedikt Kaufmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät unverändert: Abstand halten von der Uber-Aktie. (Analyse vom 13.05.2019)Mit Material von dpaAFX