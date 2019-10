Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Brad Erickson von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Brad Erickson, Analyst von Needham & Co, die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) weiterhin zum Kauf.Am Markt habe zuletzt eine Rotation in Richtung Value-Plays gegeben. Wachstumstitel wie Uber Technologies Inc. hätten sicherlich nicht zu den Favoriten gezählt.Die Analysten von Needham & Co betonen derweil, dass das Fahrtenvermittlungsgeschäft des Unternehmens alleine schon die gesamte Bewertung rechtfertigen könne. Anleger bekämen die übrigen Geschäftsaktivitäten derzeit quasi kostenlos hinzu.Zusätzlicher Gegenwind für das Geschäft führe zu einer leichten Reduzierung der Umsatzprognosen. Auf kurze Sicht seien die Chancen für Kursgewinne nicht sonderlich gut. Die Argumentation der Bären stehe aber immer mehr auf dünnem Eis. Analyst Brad Erickson sieht im Bull Case ein Kurspotenzial bei der Uber-Aktie bis 130 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: