Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Ygal Arounian von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Ygal Arounian vom Investmenthaus Wedbush Securities weiterhin seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) zum Ausdruck.Die Quartalszahlen von Uber Technologies Inc. haben nach Ansicht der Analysten von Wedbush Securities die Note "B-" verdient. Beim Buchungsvolumen sowie den Metriken der Fahrtenvermittlungen habe das Unternehmen enttäuscht.Seit dem Börsengang sei die Uber-Aktie für Anleger ein Albtraum gewesen. Nichtsdestotrotz bleibt Analyst Ygal Arounian positiv gestimmt. Uber benötige nun drei bis vier Quartale mit einer positiven Entwicklung um am Markt wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen.Die Analysten von Wedbush Securities bestätigen in ihrer Uber-Aktienanalyse das "outperform"-Rating, kürzen aber das Kursziel von 58,00 auf 45,00 USD.