Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Pierre Ferragu von New Street Research:Laut einer Aktienanalyse spricht Pierre Ferragu, Analyst vom Investmenthaus New Street Research, im Zuge einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) aus.Aufgrund der dominanten Stellung von Uber Technologies Inc. in der Fahrdienstbranche, der langfristigen Wachstumsperspektiven und der Möglichkeit von autonom fahrenden Autos zu profitieren, sollten Kurszuwächse von 25% möglich sein, auch wenn die Kursentwicklung auf kurze Sicht holprig verlaufen könnte.Analyst Pierre Ferragu geht davon aus, dass Uber die Buchungen bis 2025 vervierfachen könne. Der Verbreitungsgrad sei immer noch niedrig. Der Anteil monatlicher Nutzer an der gesamten Nutzerzahl nehme stetig zu. Möglicherweise könne Uber im Verlauf von 2022 den Break even erreichen.Die Analysten von New Street Research nehmen in ihrer Uber-Aktienanalyse die Coverage mit dem Votum "buy" auf und setzen ein Kursziel von 50,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:36,12 Euro -0,69% (24.05.2019, 17:30)