Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Laune bei den US-Konsumenten ist nach wie vor exzellent, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 98,3 Punkten dürfte sich das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan weiter auf einem historisch hohen Niveau bewegen, auch wenn das aus dem März resultierende Hoch bei 101,4 Punkten derzeit nicht mehr erreicht habe. Der deutliche Rückgang des Ölpreises in den letzten Wochen dürfte sich stützend auf die Verbraucherstimmung auswirken, die Säule für den Optimismus den Konsumenten bleibe aber die niedrige Arbeitslosenquote. Auch die Stimmung bei den Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe sei geprägt von Optimismus, was in Anbetracht der guten Auftragslage der letzten Monate kein Wunder sei. Der von den Analysten erwartete Rückgang der Orders für langlebige Gebrauchsgüter um 3,1% gg. Vm. im Oktober sollte in Anbetracht der beiden Vormonatsanstiege um 4,7% bzw. 0,7% nicht überbewertet werden.



Die heutigen US-Daten dürften das Bild eines soliden Konjunkturaufschwungs in den USA nicht ins Wanken bringen. Insofern sollten sich die Reaktionen an den Kapitalmärkten in Grenzen halten. (21.11.2018/ac/a/m)





