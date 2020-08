Am Arbeitsmarkt dauere die Erholung trotz der Eintrübung an der Pandemiefront ebenfalls an. Im Juli sei die Zahl der Beschäftigten um 1,8 Mio. gestiegen und die Arbeitslosenquote sei von 11,1% auf 10,2% gefallen. Hinzu komme, dass laut den Statistikern die Zahl der möglicherweise falsch klassifizierten Antworten auf die Umfrage deutlich geringer gewesen sei als in den Vormonaten. Anders formuliert: Nachdem die "wahre" Arbeitslosigkeit vorher unterschätzt worden sei, sei dieser Fehler im Juli erheblich geringer ausgefallen.



Die weniger tiefe Delle im Q2 und die sich aufgrund der epidemiologischen Lage abzeichnende graduellere Erholung im zweiten Halbjahr hätten eine Anpassung der Wachstumsprognosen der Analysten erforderlich gemacht. Für 2020 werde die Kontraktion damit nicht so stark sein (-5% statt -6%). Allerdings würden die Analysten nun für den Jahresdurchschnitt 2021 mit einem merklich kleineren Anstieg des BIP (4% statt 6,5%) rechnen - also sei es per saldo sogar eine Abwärtsrevision.



Wenig positive Impulse würden derzeit aus Washington kommen. Donald Trump habe mit dem "Verbot" von populären Apps aus Gründen der nationalen Sicherheit eine neue Runde im Konflikt mit China eröffnet. Bei den Mitte August anstehenden Verhandlungen drohe eine Eskalation des Handelsstreits, da China die Anfang 2020 gemachten Zusagen steigender Importe aus den USA bisher nicht einmal annähernd habe umsetzen können. Im Kongress verzögere sich ein neues Paket mit fiskalischen Notmaßnahmen angesichts der extrem unterschiedlichen Positionen der republikanischen Mehrheit im Senat und der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus. Obwohl die nach wie vor angespannte Lage zusätzliche Maßnahmen angemessen, ja notwendig, erscheinen lasse, zeige sich bisher keine Seite kompromissbereit. Die Wahlen im November würden den sowieso schon geringen Spielraum zur parteiübergreifenden Kooperation zusätzlich einschränken.



Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit und (zumindest temporär) sehr niedriger Teuerung (Juni: 0,7% gegenüber Vorjahr) überlege die FED offenbar, was sie noch tun könne, um die Erholung zu beschleunigen. Die Sinnhaftigkeit weiterer geldpolitischer Maßnehmen sei derzeit allerdings fragwürdig - die Zinsen seien schon auf rekordniedrigem Niveau und mit ihren Kauf- und Kreditprogrammen habe die Notenbank die Finanzmärkte erfolgreich stabilisiert. Die zwischenzeitliche Euphorie am Aktienmarkt trotz Pandemie und der kräftige Anstieg des Goldpreises würden darauf hindeuten, dass die FED bereits jetzt übers Ziel hinausgeschossen sein könnte. (Ausgabe vom 10.08.2020) (11.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf dem Hochpunkt der Pandemie im zweiten Quartal schrumpfte die US-Wirtschaft um fast 10% gegenüber Vorquartal, so die Analysten der Helaba.Dies sei weniger als in vielen anderen Ländern und nicht so schlimm gewesen wie zwischendurch erwartet worden sei. Es spiegele vor allem die spürbare Erholung vieler Nachfragekomponenten bereits im Verlauf des zweiten Quartals wider. Dies lege für das dritte Quartal eine enorm kräftige Zuwachsrate nahe - trotz der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen und der Tendenz zu erneuten regionalen Lockdowns. Auch am aktuellen Rand würden die Konjunkturdaten gut aussehen: Die Einkaufsmanagerindices des ISM hätten im Juli positiv überrascht, vor allem der Dienstleistungsindex signalisiere eine anhaltende solide Expansion in diesem wichtigen Bereich.