Fakt sei: Der private Konsum, der rund zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmache, sorge dank der guten Lage am Arbeitsmarkt für ordentlich Schwung: Die Konsumenten hätten im abgelaufenen Quartal - hochgerechnet auf das Jahr - vier Prozent mehr ausgegeben und würden damit die positiven Gewinnprognosen der amerikanischen Unternehmen stützen. Die Kapitalmarktstrategen der DWS würden für die Aktien im S&P 500-Index mit einem Gewinnwachstum von durchschnittlich 13 Prozent rechnen.



Der zweite Wachstumstreiber sei nicht ganz so eindeutig: Die Exporte - vor allem Sojalieferungen nach China - seien im zweiten Quartal stark angestiegen. Viele Firmen hätten so anscheinend der Einführung von chinesischen Zöllen im Juli zuvorkommen wollen, würden Volkswirte das Phänomen erklären und deshalb warnen, den derzeitigen Aufschwung überzubewerten.



Ein weiteres Element des Aufschwungs sei die Repatriierung von Kapital. Konzerne wie Apple, Cisco und Co. würden ihr Auslandskapital aufgrund der Steuerreform zurück in die USA bringen. Im ersten Quartal seien so mehr als 300 Mrd. USD zusammengekommen. Zum Vergleich: In den vergangenen zehn Jahren habe der Betrag pro Quartal nie über 50 Mrd. USD gelegen. Gut möglich, dass in den kommenden Monaten weiteres Geld in die USA fließe. Alleine Apple habe angekündigt, einen Großteil der 250 Mrd. USD, die derzeit im Ausland lägen, über die nächsten Jahre in die Heimat zu bringen. Vorteil: Die Konzerne könnten das Geld für weitere Investitionen nutzen.



Mittelfristig könnte sich für Anleger ein Investment jenseits des Atlantiks lohnen. Abgesehen von den optimistischen Gewinnerwartungen sorge das frische Kapital für neue Impulse in der Dividendenentwicklung und ermögliche den Unternehmen neue Aktienrückkäufe - was meist positiv auf die Kursentwicklung wirke. Im ersten Quartal 2018 hätten die S&P-500-Konzerne Aktien im Wert von 190 Mrd. Dollar zurückgekauft - eine historische Rekordmarke. Auch die Dividenden seien mit 110 Mrd. USD auf einen neuen Spitzenwert geklettert. Bis zum Jahresende könnten Ausschüttungen (Dividenden & Aktienrückkäufe zusammen) von mehr als einer Billion USD möglich sein, würden die Analysten von Yardeni Research schätzen.



Die Kombination aus steigenden Unternehmensgewinnen, höheren Dividenden und neuen Aktienrückkaufprogrammen könnte für Anleger gleich mehrfach attraktiv sein. Denn gerade die hohen Cash-Reserven würden für genügend Spielraum der Unternehmen sprechen, auch in zunehmend stürmischen Zeiten ihre Dividendenpolitik fortzusetzen. Solche regelmäßigen Ausschüttungen hätten sich in der Historie als geeignetes Instrument zur Risikikontrolle ausgezeichnet (Jeong-Bon Kim/ Le Luo/ Hong Xie, Do Dividend Payments Mitigate Stock Price Crash Risk Through Curbing Bad News Hoarding and Curtailing Overinvestment?, Stand: 01.03.2018). (Analyse vom 22.08.2018) (27.08.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die amerikanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2018 überraschenderweise so stark gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr, so die Experten von DWS.Nach 2,2 Prozent Wachstum im ersten Quartal, sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 4,1 Prozent gestiegen. Gegenüber dem zweiten Quartal 2017 sei das ein Zuwachs von 2,8 Prozent gewesen.Die US-Regierung sehe sich auf einem guten Weg, ihr Wachstumsziel von drei Prozent für 2018 zu erreichen. "Ich denke, dass wir uns ganz sicher in einer Phase von vier oder fünf Jahren befinden, in der es durchweg ein Wachstum von mindestens drei Prozent gibt", habe US-Finanzminister Steven Mnuchin in einem Interview mit Fox News (29.07.2018) gesagt. Doch es gebe auch Stimmen, die vor zu viel Euphorie warnen würden. Ein genauerer Blick auf die Daten gebe Aufschluss.