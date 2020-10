Die Märkte würden kritisch auf das Unvermögen der US-Notenbank Federal Reserve (FED) reagieren, die Inflation zu erhöhen. Die letzten Maßnahmen hätten gezeigt, dass die FED damit entweder zunehmend an Einfluss verliere oder sich gar auf dem Weg der völligen Wirkungslosigkeit befinde. Investoren sollten von einer höheren Volatilität bei Themen ausgehen, die in der Vergangenheit keine Auswirkungen gehabt hätten. Die Experten würden nicht erwarten, dass ein Wechsel im Weißen Haus einen wesentlichen Einfluss auf die Politik der FED haben werde. Sollten die Demokraten die Kontrolle im Kongress und im Weißen Haus erlangen (d. h. ein Szenario, in dem Joe Biden zum US-Präsidenten gewählt werde und die Demokraten das Repräsentantenhaus behalten würden, aber auch die Kontrolle über den Senat übernehmen würden), würde sich jedoch die Wahrscheinlichkeit eines umfangreichen Konjunkturprogrammes erhöhen.



Nachdem die FED viele Jahre lang eine vorherrschende Rolle bei der Stützung der Wirtschaft gespielt habe, könnte diese Entwicklung es der FED auf der fiskalischen Seite ermöglichen, von ihrer übermäßig stützenden Haltung Abstand zu nehmen und Raum für keynesianische Maßnahmen zu schaffen, die der Realwirtschaft wirksamer helfen würden. Dies könnte beispielsweise durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Förderung von Unternehmensinvestitionen erfolgen.



Aus Anlagesicht sei es wichtig, sich mehr auf die grundlegende Stabilität bestimmter Unternehmen und ihre dauerhaften, nachhaltigen Wachstumsaussichten zu fokussieren. Der intensive Blick auf die Fundamentaldaten der Unternehmen und die prognostizierbare langfristige Ertragskraft könnten den Anleger unabhängig vom makroökonomischen oder politischen Hintergrund profitieren lassen. Als Bottom-up-Investoren würden sich die Experten keine allzu großen Sorgen über den Ausgang der bevorstehenden US-Wahlen machen, da politische Veränderungen nicht unbedingt wesentliche Auswirkungen auf die Unternehmen im Portfolio haben würden.



Eine Wiederwahl von Amtsinhaber Donald Trump werde bei den aktuellen Fundamentaldaten wahrscheinlich nicht zu großen Veränderungen in den Sektoren führen. Ein Wahlsieg Joe Bidens werde eine stärker auf Umweltschutz ausgerichtete Agenda mit sich bringen, die mehr Druck oder eine genauere Prüfung von Sektoren, die Umweltschutzauflagen unterlägen, mit sich bringen könnte. Dies beträfe etwa den Energie- und Rohstoffbereich. Angesichts der Tatsache, dass Gesundheitsfürsorge im Fokus der Demokraten stehe, könnte ein Wahlsieg von Joe Biden mehr Volatilität in diesem Sektor bedeuten, aber für Titel aus dem Gesundheitswesen mit soliden Fundamentaldaten sollte es weiterhin gut laufen.



Bei Finanzwerten, die bereits unter Druck stünden, könnte es ebenfalls zu Volatilität kommen, da diese Unternehmen angesichts der üblicherweise strengeren Hand einer demokratischen Regierung aus aufsichtsrechtlicher Sicht wahrscheinlich keine große Unterstützung oder zunehmende Verbesserung erfahren würden.



Exakte Prognosen seien schlicht unmöglich. Die gute Nachricht für Investoren sei, dass Investitionsentscheidungen und die Portfoliopositionierung nicht vom Wahlergebnis oder irgendwelchen politischen Lösungen abhängen würden. Investoren sollten nach Unternehmen mit bewährten und wiederholt erfolgreichen Modellen und etablierten, marktführenden Positionen suchen. Für Investoren sei es von entscheidender Bedeutung, sich daran zu erinnern, dass der Erfolg eines Sektors und, noch wichtiger, der Erfolg von Unternehmen in diesem Sektor, von den zugrunde liegenden Gewinnen, der Nachhaltigkeit und des zukünftigen Wachstums dieser Gewinne abhänge. (27.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Marktreaktionen schwer vorherzusagen sind und dass Wahlergebnisse nicht derart dramatische Auswirkungen auf die Märkte haben, wie man vielleicht glauben mag, so Matthew Benkendorf, CIO von Vontobel Quality Growth.Die Sorge vor Wahlergebnissen sei daher oft übertrieben.Wie die Märkte auf Wahlen reagieren würden, hänge von mehr ab als davon, wer gewählt werde. Wichtige Faktoren seien beispielsweise das Bewertungsniveau der Märkte, das wirtschaftliche Umfeld, die Konjunkturaussichten und, wohl am entscheidendsten, die Prognosen für die Unternehmensgewinne. Denn die grundlegende Gesundheit der Wirtschaft und das Wachstum der Unternehmensgewinne seien am Ende die Faktoren, welche die Aktienkurse beeinflussen würden.Gleichzeitig müsse man sich aber auch den Grenzen der Auswirkungen der Politik bewusst sein. Präsidenten oder Regierungen hätten nur einen bestimmten Spielraum und könnten nur einige wenige Schlüsselpunkte auf ihrer Agenda angehen. Unabhängig vom Wahlausgang könnte aber die Politisierung des Umgangs mit der Covid-19-Pandemie bei beiden Parteien zu einem Ende kommen.