Allerdings spiele auch die Zusammensetzung des Kongresses eine Rolle. Angesichts der Erwartungen einer knappen Wahl sei das wahrscheinlichste Szenario ein gespaltener Kongress, der den Status quo zementieren würde. Die US-Regierung wäre dann in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt und könnte nur dann eine gemeinsame Basis für ihre Entscheidungen finden, wenn der Druck auf die Wirtschaft steige. Die US-amerikanische Notenbank FED wäre gezwungen, ihre expansive Geldpolitik fortzusetzen.



Alle gängigen Kennzahlen würden darauf hindeuten, dass der US-Dollar momentan teuer sei. Ziehe man den realen handelsgewichteten US-Dollar-Index heran, liege die Währung 10 Prozent über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die Geschichte zeige, dass Aufwärts- und Abwärtszyklen des US-Dollars typischerweise zwischen sechs und zehn Jahren dauern würden. Der jüngste Aufwärtszyklus habe 2011 begonnen und dauere bisher neun Jahre an. Auf lange Sicht nähere sich eine Währung ihrem durchschnittlichen Langzeitwert an - dafür würden fundamentale Gründe sprechen. Denn mit der Aufwertung einer Währung würden inländische Produkte und Vermögenswerte für den Rest der Welt teurer. Das sei in den USA der Fall. Die Verschlechterung des so genannten "Twin-Defizits" aus Haushalts- und Handelsbilanzdefizit deute darauf hin, dass es Spielraum für eine Dollar-Abwertung gebe. Ausländische Investoren, die ihre Bestände in US-Dollar denominierte Anlagen reduzieren würden, könnten diese Abwertung verstärken.



Ein weiteres Anzeichen für eine Abwertung liege in der antizyklischen Natur des US-Dollars. In der Regel korreliere der US-Dollar umgekehrt mit dem globalen Wachstum. Das heiße, wenn sich das globale Wachstum verlangsame, werte der US-Dollar in der Regel aufgrund seiner Attraktivität als sicherer Hafen auf. Umgekehrt, wenn sich das globale Wachstum beschleunige, verliere der US-Dollar typischerweise an Wert, weil sich die Risikobereitschaft verbessere. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die Weltwirtschaft in den kommenden Quartalen wieder erholen werde. Es werde weiterführende Erkenntnisse bei der Behandlung von Covid-19-Patienten geben und man könne auf kostengünstige Präventivmaßnahmen und Fortschritte im Entwicklungsprozess eines Impfstoffes hoffen. Das alles mache eine Abwertung des US-Dollars wahrscheinlich.



Allerdings hätten vor drei Jahren auch viele Anzeichen dafür gesprochen, dass der US-Dollar fallen sollte. Es sei jedoch anders gekommen. Die politischen Entscheidungen der Trump-Regierung hätten das Gegenteil bewirkt. Das heiße, politische Einflussfaktoren seien trotz allen anderen makro-ökonomischen Umständen entscheidend. Das gelte umso mehr in der gerade hart umkämpften US-Präsidentschaftswahl, deren Ausgang schwierig vorauszusagen sei.



Die Experten würden langfristig gesehen dennoch von einem zyklischen Abwertungsprozess des US-Dollars ausgehen - unabhängig davon, welcher Kandidat die US-Wahlen gewinne. Die USA könnten dadurch ihre Haushalts- und Handelsdefizite abbauen, die sie im letzten Jahrzehnt angehäuft hätten. Für Investoren gelte jedoch, dass sie die Entwicklung des US-Dollars im Auge behalten und gegebenenfalls ihre Investments gegenüber dem US-Dollar absichern sollten. (02.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die US-Wahlen stehen vor der Tür, so Federico Garcia Zamora, Head of Emerging Market Debt bei Mellon - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Was bedeute das für den US-Dollar? Die weltweite Leitwährung werde langfristig weiter abwerten, egal, ob Joe Biden oder Donald Trump die Wahlen gewinnen werde. Aus Sicht des Experten würden konjunkturelle Gründe dafür sprechen. Anlegern rate er, auf US-Dollar lautende Investments zu reduzieren bzw. abzusichern - und zwar ungeachtet des US-Wahlausgangs:Ein Sieg von Joe Biden würde den Abwärtstrend des US-Dollars beschleunigen. Biden sei ein traditioneller Multilateralist und würde wahrscheinlich dem internationalen Druck nachgeben, einige der von Trump auferlegten unilateralen Handelsbeschränkungen zurückzunehmen.