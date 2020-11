Als Zünglein an der Waage würden im Präsidentschaftsrennen u.a. Georgia und (wie 2016!) die Staaten aus dem Rostgürtel fungieren: Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Und im Kampf um den Senat scheine es u. a. auf Michigan und Georgia anzukommen - in Georgia sei sogar mit mindestens einer "Runoff Election" im Januar 2021 zu rechnen.



Zur Stunde deute vieles darauf hin, dass das Ergebnis am Ende viel knapper ausfallen werde als von den meisten Experten im Vorfeld angenommen. Die antizipierte Fehlerspanne der Umfragen scheine im Vorfeld tatsächlich zu Trumps Lasten gegangen zu sein.



Erwartungsgemäß liege die Wahlbeteiligung in diesem Corona-Wahljahr für amerikanische Verhältnisse sehr hoch. Aufgrund der aktuellen Gesamtsituation hätten so viele Menschen wie noch nie per Briefwahl abgestimmt. Diese (teilweise sogar noch gar nicht eingetroffenen) Stimmen auszuzählen, werde vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass der Wahlausgang gerade in den genannten Swing States vorerst weiter länger offenbleiben könnte.



Der Bergos Prediction Market Mix bewerte aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Biden-Präsidentschaft und die einer Bestätigung Trumps im Amt mit jeweils genau 50%. Und die Sitzverteilung im Senat werde bei 51 zu 49 (Republikaner vs. Demokraten) gesehen.



Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) würden aktuell mit 0,7 bzw. 2,4 Prozent im Plus notieren. Der europäische Aktienmarkt werde hingegen leicht im Minus erwartet. Und der US-Dollar zeige sich etwas fester. (04.11.2020/ac/a/m)





