Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der US-Standardwerte-Aktienindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) notiert auf Rekordniveau, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Zuletzt habe der überraschend hohe Anstieg des BIP-Wachstums im ersten Quartal um 3,2 Prozent annualisiert die Hoffnung auf eine Fortsetzung des amerikanischen Wirtschaftsaufschwungs genährt. Allerdings sei das Wachstum vor allem vom sinkenden Import, steigenden öffentlichen Ausgaben und einem stärkeren Lageraufbau getrieben worden. Diese Komponenten dürften in den kommenden Quartalen allerdings weniger zum Wachstum beitragen. Dazu komme, dass der US-Konsum immer mehr an Dynamik nachlasse.



Im Laufe dieser Woche stünden daher vor allem die Veröffentlichung der ISM-Einkaufsmanagerindices und der Auftragseingänge sowie am Freitag der Arbeitsmarktbericht in den USA im Fokus der Anleger. Um die Aktiennotierungen noch weiter anzutreiben, müssten alle Daten mindestens so ausfallen, wie sie vom Markt erwartet würden. Sollte es hingegen Enttäuschungen geben, würde die ohnehin schon gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank FED im weiteren Jahresverlauf noch weiter zunehmen. (30.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



