Zur vor allem im Technologiesektor sehr guten Stimmung hätten Halbleiterwerte beigetragen. So seien nach einer optimistischen Umsatzprognose die Titel von Micron Technology vorbörslich um vier Prozent vorgerückt. Starke Geschäftszahlen des Chipkonzerns STMicroelectronics und des Tech-Riesen Samsung hätten auch an den Börsen in Europa und Asien den Boom der Branche befeuert.



Von Tesla würden die Anleger auch am Freitag nicht genug bekommen. Nach dem Kurszuwachs von fast acht Prozent am Vortag stünden die Papiere des Elektroautobauers im vorbörslichen Freitagshandel erneut 4,7 Prozent höher. Das Thema der E-Mobilität ziehe die Anleger an. Spekulationen um eine Kooperation zwischen Apple und dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai bei der Entwicklung eines selbstfahrenden Elektroautos hätten für weitere Fantasie gesorgt. Hyundai seien in Seoul um gut 19 Prozent hochgeschossen. Apple hätten nach ihrem Vortagesplus von rund dreieinhalb Prozent nun vorbörslich um weitere 1,1 Prozent zugelegt.



Dem Flugzeugbauer Boeing komme das Desaster um den Absturzflieger 737 Max teuer zu stehen. Der Konzern zahle eine Strafe von mehr als 2,5 Milliarden Dollar zur Beilegung strafrechtlicher Verfahren. Die Boeing-Aktien seien vorbörslich um 0,3 Prozent gestiegen.



Positive Impfstoffmeldungen hätten ebenfalls gestützt. So wirke etwa der Impfstoff von Biontech und Pfizer laut einer ersten Analyse auch gegen zwei neue Varianten des Coronavirus, die zuerst in Großbritannien und Südafrika nachgewiesen worden seien. Dies gehe aus einer Studie von Wissenschaftlern der Universität Texas und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer hervor. Die in New York notierten Biontech-Anteile seien um 5,8 Prozent hochgeschnellt, Pfizer hätten lediglich 0,4 Prozent gewonnen.



Der Impfstoff von Moderna sei nun auch in Großbritannien zugelassen worden, die Moderna-Papiere hätten sich um 1,6 Prozent verteuert. (08.01.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ungebrochen scheint die Kauflust am New Yorker Aktienmarkt auch vor dem Wochenende zu sein, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurz vor der Startglocke würden die Futures einen Start mit grünen Vorzeichen signalisieren. So dürfte der Dow am Freitag rund 0,3 Prozent höher bei 31.118 Punkte in den Handel gehen. Der technologielastige Nasdaq 100 könnte erstmals überhaupt die runde Marke von 13.000 Zählern hinter sich lassen.Nach den jüngsten politischen Entscheidungen in den Vereinigten Staaten zugunsten der Demokraten hätten die Investoren auf ein etwas ruhigeres und beständigeres Umfeld gehofft und auf eine Ausweitung der Wirtschaftshilfen sowie anhaltende Unterstützung durch die Notenbanken gesetzt, habe Analyst Neil Wilson von Markets.com erläutert.