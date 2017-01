Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der kommenden Woche konzentrieren sich die für die Finanzmarktteilnehmer interessanten Ereignisse und Konjunkturveröffentlichungen aus den USA auf den Freitag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Positiv würden die soliden Sentimentindikatoren unter Unternehmen und Verbrauchern stimmen. Das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan sei nach den US-Präsidentschaftswahlen spürbar gestiegen und habe zuletzt sogar den höchsten Stand seit Anfang 2004 erreicht. Dieses Niveau dürfte im aktuellen Berichtsmonat zumindest verteidigt werden, was auf eine anhaltend hohe Ausgabenneigung der US-Verbraucher hinweisen würde. Das würden auch die Einzelhandelsumsätze dokumentieren, die nach drei Monatsanstiegen in Folge im November um 3,8% über dem Vorjahresniveau gelegen hätten. Auch für Dezember würden die Analysten mit einem Monatsplus (Prognose: 0,7%) rechnen, wozu vor allem die Umsätze im Automobilsektor und aufgrund der gestiegenen Benzinpreise an den Tankstellen beigetragen haben dürften. Ohne die beiden Komponenten sollte noch ein Zuwachs von 0,3% gg. Vm. zu Buche stehen.Interessant werde zudem zu sehen sein, wie stark sich die höheren Rohstoffpreise auf der Kostenseite der Unternehmen bemerkbar machen würden. Im Dezember würden die Analysten damit rechnen, dass die Produzentenpreise um 0,3% gg. Vm. (1,6% gg. Vj.) gestiegen seien. (06.01.2017/ac/a/m)