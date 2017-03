Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Konjunktur schlägt sich weiter solide, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Konsumentenvertrauen (Conference Board) sei im Februar auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Im März würden die Analysten aber mit einem minimalen Rücksetzer rechnen, auch weil die von der neuen US-Regierung in Aussicht gestellten Steuererleichterungen noch nicht weiter konkretisiert worden seien. Die Analysten würden damit rechnen, dass sich die Wirkung des angekündigten Fiskalpakets erst 2018 vollends entfalte.Das Parlament in Schottland werde heute - und damit einen Tag vor Einreichung der EU-Austrittserklärung durch die britische Regierung - über ein zweites Referendum in der Frage der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich abstimmen. Das Votum sei in der vergangenen Woche aufgrund der Terroranschläge in London verschoben worden. Eine Mehrheit für einen solchen Schritt gelte als relativ sicher. Allerdings müsse ein entsprechendes Referendum durch das Parlament in London genehmigt werden. Hier zeichne sich bisher keine Unterstützung für den schottischen Antrag ab. (28.03.2017/ac/a/m)