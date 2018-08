Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Unternehmen sind weiterhin bester Stimmung, so die Analysten von Postbank Research.



Hierüber könnten auch die jüngsten Rücksetzer diverser Sentimentindikatoren nicht hinwegtäuschen. So sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Di., 04.09., 16:00 Uhr) zuletzt von 60,2 auf 58,1 Punkte, der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe (Do., 06.09., 16:00 Uhr) sogar von 59,1 auf 55,7 Punkte gesunken. Insbesondere ersterer liege damit aber immer noch auf einem ausgesprochen robusten Niveau. Auch wegen des jüngsten Rückgangs regionaler Stimmungsbarometer für die Industrie würden die Analysten von Postbank Research ihm im August keinen erneuten Anstieg zutrauen, sondern würden - trotz der zuletzt positiven Nachrichten der grundlegenden Einigung zwischen den USA und Mexiko auf ein neues Handelsabkommen - mit einer weiteren leichten Eintrübung auf 57,1 Punkte rechnen. Hingegen dürfte im Servicesektor eine moderate Verbesserung auf 56,5 Punkte zu Buche stehen. (31.08.2018/ac/a/m)



