Paris (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten ist im Wochenverlauf in den Keller gerauscht - und damit einhergehend die jüngste Rekordjagd erst einmal beendet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Unter Druck setze die Märkte derzeit vor allem die Befürchtung, dass die konjunkturelle Erholung womöglich doch nicht so prächtig ausfallen könnte wie noch vor wenigen Wochen erwartet. Sorgen würden nicht nur einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, sondern auch der in einigen Bereichen der Wirtschaft zu beobachtende Arbeitskräftemangel bereiten. Probleme bei den globalen Lieferketten könnten ebenfalls dazu beitragen, dass der Konjunkturmotor seine Drehzahl verringere. Und: Dass sich in einigen Regionen die Delta-Variante des Coronavirus derzeit rasant ausbreite, mache auch nicht allzu viel Mut.Zwar seien auch US-Technologiewerte nicht immun gegen die zuletzt zunehmenden Hiobsbotschaften, Fakt sei aber, dass sich der NASDAQ 100 schon seit Wochen wieder stabiler präsentiere als die zuvor stark nachgefragten großen Standardwerte. Während etwa das Rekordhoch des Dow Jones schon einige Wochen zurückliege, habe der US-Technologieindex am Mittwoch mit über 14.810 Punkten eine neue Bestmarke erklommen. Doch Vorsicht: Sollten weitere Negativnachrichten die Runde machen, dürfte auch das US-Tech-Barometer unter Druck geraten. Mittel- und langfristig orientierte Anleger müsse das aber nicht allzu sehr beunruhigen. Vor allem der wohl nicht mehr aufzuhaltende Digitalisierungstrend in erster Linie solchen Unternehmen in die Karten spielen, die im NASDAQ 100 zu finden sind, so die Analysten der BNP Paribas. (09.07.2021/ac/a/m)