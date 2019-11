Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Zinsentscheidung am vergangenen Mittwoch standen am Freitag die Wirtschaftsdaten aus den USA im Mittelpunkt des Interesses der Finanzmärkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch das unverändert bei 3,0% in der Jahresrate liegende Wachstum der Durchschnittslöhne dürfte die Konsumneigung in den USA weiterhin positiv beeinflussen. Einziger Wermutstropfen im insgesamt starken Arbeitsmarktbericht sei der - durch Streiks in der Automobilbranche maßgeblich bedingte - Rückgang der Beschäftigung (-36.000) im Verarbeitenden Gewerbe gewesen. Die allgemeine Schwäche dieses Sektors sei dabei auch durch den ISM-Index bestätigt worden, der sich im Oktober nur leicht von 47,8 auf 48,3 Punkte habe erholen können und insgesamt im kontraktiven Bereich verbleibe. Zwar habe sich die Auftragslage spürbar verbessert, gleichzeitig sei jedoch der Produktionsindex auf ein neues 5-Jahrestief gefallen.Obwohl die guten Arbeitsmarktdaten untermauert hätten, dass das FOMC vorläufig von weiteren Zinssenkungen ablassen dürfte, habe der US-Dollar am Freitag kaum profitieren können. Der Euro habe sich somit weiter deutlich über 1,11 USD gehalten. (04.11.2019/ac/a/m)