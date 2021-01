Die Anleger würden nun das Szenario einer "blauen Welle" wieder ausgraben, mit dem viele im Vorfeld der Novemberwahlen bereits gedanklich gespielt hätten. Da für Gesetzesumsetzungen in vielen Bereichen allerdings immer noch 60 Stimmen im Senat erforderlich sind, sollten wir eher mit einer hellblauen statt der radikalsten Version des Politikprogramms der Demokraten rechnen, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Ein klarer Sieg der Demokraten dürfte das US-Wachstum ankurbeln, mit ziemlich offensichtlichen Folgen für Anleiherenditen. Für Aktien seien die Folgen weniger eindeutig, da der erwartete BIP-Anstieg durch mögliche höhere Steuern und stärkere regulatorische Eingriffe etwas beeinträchtigt werde. Im Großen und Ganzen sollten sich Value-Aktien sowie zyklische Werte im Vergleich zu Wachstumswerten, Momentum-Aktien und vielen Corona-Gewinnern besser entwickeln.



Paradoxerweise sei die gute Nachricht für die US-Wirtschaft wahrscheinlich eine schlechte Nachricht für die relative Performance von US-Aktien. Der Grund: Die Aussicht auf höhere Unternehmenssteuern, höhere Anleiherenditen und Bedenken über regulatorische Eingriffe laste am stärksten auf den Medien-, Technologie- und Kommunikationsriesen, die die US-Indices dominieren würden. US-Aktien hätten sich seit August letzten Jahres deutlich schlechter entwickelt als der Weltmarkt. Die Experten von Janus Henderson Investors würden davon ausgehen, dass sich dieser Trend bei einem klaren Sieg der Demokraten fortsetzen werde, was eine Rotation von US-Aktien hin zu Schwellenländern und Europa begünstige.



Während es gerade eine ziemliche Wohltat sei, sich auf etwas anderes als das Coronavirus zu konzentrieren, müsse man damit rechnen, dass es wahrscheinlich für viele weitere Monate die Weltmärkte dominieren werde. Sobald sich der Wirbel um das Wahlergebnis gelegt habe, werde sich die Aufmerksamkeit unweigerlich wieder auf die Entwicklungen an der Gesundheitsfront richten. Die Geschwindigkeit, mit der sich die neue Corona-Mutation in den letzten Wochen in Großbritannien ausgebreitet habe, sei nach wie vor sehr beunruhigend. Zwar sei diese Variante bisher nur vereinzelt außerhalb der britischen Inseln nachgewiesen worden, aber jeder Hinweis darauf, dass sie sich weiter ausbreite, wäre eine bedrohliche Entwicklung, die die Auswirkungen der Senatswahl auf die Märkte schnell überlagern könnte. (07.01.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Kontrolle über den Senat dürfte den Demokraten eine gute Basis für die Umsetzung ihres Gesetzgebungsprogramms geben, so Paul O'Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors.Kurzfristig würden sich die Finanzmärkte an weiteren geplanten Konjunkturprogrammen in den USA ausrichten und langfristig an Steuererhöhungen. Neben der Fiskalpolitik werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger auch auf andere Bereiche der politischen Agenda der Demokraten verlagern, wie beispielsweise Infrastrukturausgaben, Mindestlohnerhöhungen und stärkere regulatorische Maßnahmen bei zahlreichen Schlüsselindustrien.