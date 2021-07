München (www.aktiencheck.de) - Die in der kommenden Woche mit den Großbanken startende US-Bilanzsaison für das 2. Quartal dürfte insgesamt erneut positiv überraschen, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank.Der Konsens der Analysten rechne im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal bereits mit 55 Prozent mehr Nettogewinn für Corporate America, bei um 17 Prozent gestiegenen Umsätzen. Vor allem bei den Banken sei mit sehr starken Gewinnzuwächsen zu rechnen. Der US Tech-Sektor dürfte sich auf Basis der durchschnittlichen Analystenprognosen mit einem Gewinnwachstum von 30 Prozent und einem Umsatzplus von 17 Prozent gut behaupten. Die moderatesten Gewinnsteigerungen würden hingegen in der Versorgerbranche erwartet.Allerdings dürfte das Ausmaß der positiven Gewinnüberraschungen im Vergleich zu den Analystenschätzungen das Rekordniveau des ersten Quartals nicht mehr erreichen. Denn viele Analysten hätten ihre Gewinnerwartungen bereits dem dynamischen Aufschwung angepasst. Dennoch dürfte das Ausmaß der Überraschungen zu weiteren Anpassungen der Analysten-Gewinnschätzungen nach oben führen, zumal die meisten Unternehmen sehr gute Ausblicke auf das dritte Quartal geben sollten. Schließlich dürften die anhaltende Nachholeffekte von Verbraucherseite auf Basis ihrer sehr hohen Überschussersparnisse in Kombination mit den fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen den US-Aufschwung weiterhin unterstützen. (08.07.2021/ac/a/m)