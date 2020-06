Im November würden in den Vereinigten Staaten der Präsident, ein neues Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats gewählt. Für die Republikaner gehe Donald Trump ins Rennen, für die Demokraten Joe Biden, der dem gemäßigten Lager der Partei angehöre. Zwei Themen, welche die Aktienmärkte immer wieder beschäftigt hätten und dies wohl auch künftig tun würden, seien Steuern/Regulierung und Handelsstreit mit China. Trumps Steuersenkungen und Regulierungsabbau hätten die Aktienmärkte sehr begrüßt. Die Auseinandersetzung mit China, die Trump immer wieder befeuert habe, habe die Märkte allerdings verunsichert. So würde es wahrscheinlich auch in einer zweiten Amtszeit aussehen, dann womöglich sogar noch erweitert um ernste Reibereien mit Europa. Ein Präsident Biden hingegen würde versuchen, die Steuern zu erhöhen und die Regulierung zu verstärken. Das wäre gerade für den US-Aktienmarkt eher negativ.



Auch die Wähler der Demokraten seien zwar nicht sonderlich chinafreundlich gestimmt, jene würden aber wahrscheinlich zurückhaltender agieren, was angenehmer für die weltweiten Kapitalmärkte wäre. "Es zählt jedoch nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch die Machtverteilung im Senat und Abgeordnetenhaus. So ist beispielsweise für eine Steuerreform die Zustimmung beider Kammern notwendig", erläutere Budelmann.



Grundsätzlich seien derzeit vier Konstellationen für den Wahlausgang denkbar. Bei zweien würden - wie zurzeit - die Republikaner den Senat und die Demokraten das Abgeordnetenhaus kontrollieren, dazu komme im Fall 1 Präsident Trump, im Fall 2 Präsident Biden. In den beiden anderen Fällen stelle eine der beiden Parteien den Präsidenten und kontrolliert beide Häuser. "Vor allem die Variante, dass der Demokrat Biden voll durchregieren und damit auch die geplanten Steuererhöhungen seiner Partei durchsetzen kann, könnte sich negativ auf die Märkte auswirken und US-Aktien sogar schlechter stellen als die Börsen im Rest der Welt", prognostiziere Budelmann.



Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Konstellation eintrete, sei aktuell gar nicht so gering. Dem hauseigenen Tool von Bergos Berenberg zufolge liege die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns der Präsidentschaftswahl für Trump und Biden derzeit etwa bei 50 zu 50, wobei Trump in den letzten Wochen etwas an Beliebtheit verloren habe. Relativ deutlich, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 zu 20, würden sich die Demokraten weiterhin das Abgeordnetenhaus sichern. Sehr eng werde es hingegen beim Senat, hier dürften die Ergebnisse in einigen wenigen Staaten - wie auch bei der Präsidentschaftswahl - entscheidend sein. Im Fokus stünden dabei die Rennen in Iowa, Maine und North Carolina.



Der Wahlausgang werde sich unterschiedlich auf die einzelnen Sektoren auswirken. Könne Trumps Steuerreform zurückgedreht werden, würden vermutlich Sektoren wie Basiskonsum und Kommunikationsdienstleistungen, worunter auch Unternehmen wie Alphabet und Facebook fallen würden, leiden. Denn sie hätten von den Unternehmenssteuersenkungen mit am stärksten profitiert. In beiden Parteiprogrammen spiele Energie eine wichtige Rolle. Von den Demokraten an der Macht würden Erneuerbare Energien profitieren und die klassischen US-Energie-Werte eher leiden. Bei den Republikanern wäre es genau anders herum. Durch die Demokraten unter Druck geraten dürften zudem die Bereiche Pharma und Tabak.



Als große Wahlkampfthemen erwarte Budelmann die Bewertung des Krisenmanagements von Trump. Ebenso würden die Wirtschaft und Gesundheitsversorgung eine wichtige Rolle spielen. Eine V-förmige Konjunkturerholung würde Trump wahrscheinlich Rückenwind verleihen. Aber auch die Aktienmarktkurse würden für die Wähler in den USA - im Gegensatz zu Deutschland - eine wichtige Rolle spielen, da an ihnen die Altersvorsorge vieler Amerikaner hänge. Budelmanns Fazit: "Insgesamt ist aus jetziger Sicht ein sehr enges Rennen zu erwarten und neben der Wahl des Präsidenten sollte vor allem die Sitzverteilung des Senats im Fokus der Börsianer stehen." (23.06.2020/ac/a/m)







