Trotz des antiquierten US-Wahlsystem mit seinem Electoral Collage komme es für Trump entscheidend darauf an, die Wahlmänner in den umkämpften Staaten wie z.B. Florida, Ohio und Wisconsin auf seine Seite zu ziehen. Fraglich sei jedoch, ob Trump zusätzliche Wähler gegenüber der Wahl von 2016 mobilisieren könne, denn seine Präsidentschaft habe die USA keineswegs auf die satten Wiesen geführt, die Trump verhießen habe. Im Gegenteil: Im vierten Jahr seiner Amtszeit würden die USA unter Trump die größte Wirtschaftskrise seit fast 100 Jahren erleben. Und noch nie habe es so viele zivile Tote in der Amtszeit eines US-Präsidenten gegeben wie unter Trump. Die Corona-Pandemie habe Trumps Plan verhindert, als strahlender Wirtschaftskapitän Amerikas eine Ära ungekannter neuer Großartigkeit betreten zu haben. Stattdessen würden Massenarbeitslosigkeit, Armut und Gewalt die täglichen Schlagzeilen beherrschen. Sollte es Trump gelingen, traditionelle Wahlkampfklassiker wie Abtreibung, Einwanderung, Waffenrecht, Steuersenkungen und Todesstrafe stärker in den Mittelpunkt seiner Kampagne zu rücken, so würden seine Chancen steigen.



Genau dies wolle Joe Biden verhindern, der einen unscheinbaren Wahlkampf führe und mit den Themen Gesundheits- und Gesellschaftspolitik punkten möchte. Dabei gebe er sich erkennbar Mühe, weibliche Wähler und Minderheiten zu umgarnen. Wenngleich es ihm etwas an Charisma gebreche, verkaufe er sich als solider, ehrlicher, erfahrener und empathischer Staatsmann. Mitunter könne er sein fortgeschrittenes Alter und die damit einhergehende Mühsal nicht verheimlichen.



Für den Rest der Welt dürfte die US-Wahl eminente Bedeutung besitzen. Denn unter Donald Trump seien die Beziehungen zu den Verbündeten einigermaßen zerrüttet worden. Ob die Staaten Westeuropas Zeit hätten, weitere vier Amtsjahre Trumps auszusitzen sei fraglich. Mit nicht geringeren Sorgen würden die asiatischen Bündnispartner der USA - Japan und Südkorea - auf den anstehenden Urnengang blicken. Der Zirkus um Trumps Freundschaft mit Kim Jong-un und die Handelsattacken auf Japan hätten einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Niemand aber werde die Wahl aufmerksamer verfolgen als China. Durch Trumps unilateralen Handelskrieg mit dem Reich der Mitte sei das Verhältnis beider Rivalen auf einen Tiefpunkt gefallen. Für die Welt werde es in den kommenden Jahren sehr bedeutsam sein, wie sich diese beiden Supermächte ins Benehmen setzen würden.



Immerhin habe das erste Fernseh-Duell der Herren Trump und Biden ein treffendes Sittengemälde des Landes abgegeben. Um die politische Kultur stehe es offenbar nicht zu Best. Während aber die politische Kultur der USA einen Tiefpunkt erlebe, schwinge sich der Nasdaq-Index zu neuen Rekorden auf. An der amerikanischen Börse sei der Wahlkampf bislang weitgehend ignoriert worden. Allein dies könne sich an Finanzmärkten bekanntlich rasch ändern. Für wirtschaftlich interessierte Beobachter sei es obendrein erstaunlich gewesen, wie wenig die Themen Verschuldung und Militärausgaben im Wahlkampf eine Rolle spielen würden. Gewiss sei, dass der Oktober uns manche Überraschung liefern könne. (08.10.2020/ac/a/m)





Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Am 3. November, d.h. in ungefähr vier Wochen, wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt, so die Experten von LOYS.Amtsinhaber Donald Trump stehe dem vormaligen Vizepräsidenten Joe Biden gegenüber. Beide Kandidaten sind fast achtzig Jahre alt und mögen damit den Trend zur "Senilisierung" in der westlichen Welt versinnbildlichen, so die Experten von LOYS weiter. In den USA spiele die Person der Kandidaten stets eine herausgehobene Rolle. Der Eindruck sei wohl nicht falsch, dass sich dieser Befund im Internetzeitalter der Tendenz nach eher verstärkt habe. Immerhin könne es in amerikanischen Wahlkämpfen unterhaltsam zugehen, sofern man an Polemik und Schlammschlacht Freude habe. Auf diesem Gebiet dürfte Donald Trump, der ansonsten für öffentliche Ämter charakterlich ungeeignet sei, einen Vorteil gegenüber Joe Biden besitzen. Seine Beleidigungs- und Verunglimpfungsorgien seien berüchtigt. Von Rücksichten auf Fakten und Wahrheiten lasse er sich dabei nicht lange irritieren. Eine feste Gefolgschaft von ca. 40% der Wähler dürfte ihm jedoch sicher sein. Für einen Sieg reiche das aber nicht aus.