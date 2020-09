1. Steuern: Bei einer Wahl Joe Bidens stehe eine Erhöhung der Unternehmenssteuer von 21% auf 28% an, höhere Steuern auf ausländische Erträge (von 10,5% auf 21%) sowie höhere Einkommens- und Kapitalertragssteuern für Großverdiener.



2. Regulierung: Bei einem Regierungswechsel würde der Klimawandel stärker in den Blickpunkt geraten. Niedrigere CO2-Emissionen sowie eine Abkehr von fossilen Brennstoffen stünden im Fokus. Auch der Schutz des Konsumenten sei für Joe Biden ein Kernpunkt seines Programms, vor allem in den sozialen Medien. Health care sei in vergangenen Wahlen oft ein heiß diskutiertes Thema gewesen, aufgrund der aktuellen Situation sehen würden die Experten von SPDR dies in diesem Jahr als nicht kritisch ansehen.



3. Arbeitsmarkt: im Raum stünden eine mögliche Erhöhung des Mindestlohns von 7,50 USD auf 15 USD eine Stärkung der Gewerkschaften sowie gelockerte Einwanderungsbestimmungen.



4. Kartellrecht: Biden strebe eine Verschärfung der Regulierung an, mit dem Ziel den Wettbewerb unter den Unternehmen zu stärken.



5. Öffentliche Ausgaben: fokussiert auf den Klimawandel, Infrastruktur und Forschung, zu Lasten des Verteidigungshaushalts.



Sektorthemen:



Aktienrückkaufprogramme würden in den beobachteten US-Medien vermehrt negativ besprochen, vor allem für Unternehmen die Staatshilfen in Anspruch hätten nehmen müssen. Hier würden sich beide Kandidaten nicht im Grundsatz unterscheiden, Joe Biden sei nur sehr viel direkter in seiner Ansprache. Technology, Communication Services und Health Care seien die Sektoren mit den höchsten Aktienrückkäufen der vergangenen Jahre, teilweise auch getrieben durch die Amnestie auf Steuerzahlung bei der Repatriierung von Unternehmensvermögen aus dem Jahr 2017.



Interessanterweise hätten sich die Aktienkurse der Energieunternehmen, die auf fossile Brennstoffe verzichten würden sowohl während der Obama- als auch während der Trump-Regierung besser entwickele als der Markt, trotz der sehr unterschiedlichen Einstellung der beiden Präsidenten zu diesem Thema. Dies dürfte sich unabhängig vom Ausgang der Wahl fortsetzen.



Die geplanten Steuererhöhungen sollten vor allem Unternehmen belasten, die von den Steuersenkungen im Jahr 2017 am meisten profitiert hätten. Diese seien in den Sektoren Communication Services, Utilities und Consumer Staples zu finden. Die angekündigten Steuererhöhungen auf Erträge im Ausland dürften Large-Cap-Unternehmen stärker treffen als Small und Mid Caps. 30% der Unternehmenserträge im S&P 500 würden aus dem Ausland stammen.



Auch wenn nur gut 2% aller Angestellten in den USA zum Mindestlohn angestellt seien sei die Signalwirkung einer Erhöhung nicht zu unterschätzen. Im Fokus stünden hier das Freizeit- und Gastgewerbe, Bildung und der Einzelhandel.



Das Medieninteresse an kleinen und mittleren Unternehmen sei in diesem Jahr signifikant höher als in vorausgegangenen Wahljahren. Dies könne gut damit zusammenhängen, dass diese von COVID-19 besonders betroffen seien. Historisch sei die Performance von Small und Mid Caps nach Wahlsiegen republikanischer Kandidaten besser gewesen als nach denen demokratischer Kandidaten. Dies sei allerdings ausschließlich auf eine Neubewertung ("multiple extension") zurückzuführen, nicht auf tatsächlich bessere Unternehmenszahlen.



Vier Szenarien des Wahlausgangs:



Szenario A - demokratischer Präsident und demokratischer Kongress: Dies würde zu einem starken Fokus auf "grünen" Energien, Reformen im Gesundheitswesen und Einschränkungen von Aktienrückkaufprogrammen führen.



Szenario B - demokratischer Präsident und republikanischer Senat: Folgen wären eingeschränkte Investitionen in Infrastruktur, das Kartellrecht würde wohl nur marginal verschärft und die geplanten Arbeitsmarktreformen wären wohl vom Tisch. Dies wäre nach unserer Einschätzung das aktienfreundlichste Szenario.



Szenario C - ein knappes, umstrittenes Wahlergebnis. Selbst ein Umfragevorsprung Bidens von knapp 6% könnte aufgrund des US-Wahlsystems dazu führen, dass die Wahl einzig in Florida und einem weiteren Staat entschieden werde. Das Resultat wäre eine große Unsicherheit über den endgültigen Ausgang der Wahl. Dies würden die Experten von SPDR als das für die Märkte negativste Szenario sehen. Selbst bei einem Wahlsieg Bidens müsste dieser sich dann zunächst um die innenpolitische Situation kümmern und womöglich wenig Zeit für seineursprünglichen Pläne haben.



Szenario D - Status quo: Donald Trump bleibe im Amt. Hier dürfte sich nicht viel ändern. Infrastruktur könnte profitieren, fossile Brennstoffe würden weiter genutzt und die Beziehungen zu China dürften sich weiter verschlechtern. Small- und Mid-Cap-Unternehmen dürften davon am wenigstens beeinträchtigt sein. (28.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In weniger als 6 Wochen ist es so weit: Die USA wählen Ihren 59sten Präsidenten, so Stefan Kuhn, Deutschland Chef von SPDR ETFs.Und während sich viele mit der Frage beschäftigen würden, ob Donald Trump es schaffen werde, eine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu verbringen oder ob er, sollte Biden die Wahl gewinnen, tatsächlich das Feld räumen werde, hätten sich die Experten von SPDR mit der Frage beschäftigt, wie die Finanzmärkte auf die Unsicherheit der kommenden Wochen reagieren könnten.In ihrem Report "Investing Amid Political Risk" würden die Experten von SPDR zum ersten Mal auch Daten aus der Medienforschung nutzen, da diese ihrer Meinung nach einen neuen Blickwinkel bieten könnten. MKT MediaStats nutze dabei unter anderem auch "natural language processing techniques".Grundsätzlich würden die Experten von SPDR eine Wiederwahl Trumps als eher unternehmensfreundlich sehen, eine Wahl Bidens eher arbeitnehmerfreundlich. Eine Wiederwahl Trumps sollte daher eher zu einem "Beta-Markt" führen, Biden zeige in Richtung "Alpha", da einzelne Sektoren und Industrien von seinen Plänen profitieren würden, aber andere eher unter Druck geraten könnten. Im Folgenden würden sich die Experten von SPDR auf die Veränderungen konzentrieren, die eine Wahl Bidens mit sich bringen würde.Historische Performance verschiedener Sektoren, Positionierung institutioneller Investoren und Mediensentiment:Der Technologiesektor, der in diesem Jahr bislang so gut abschneide, sei derjenige Sektor, welcher im Vorfeld von US-Präsidentschaftswahlen (Beobachtungszeitraum: 1989 bis heute) am volatilsten gewesen sei, gefolgt von Health Care.Im Gegensatz dazu habe sich der Real Estate Sektor von Präsidentschaftswahlen eher unbeeindruckt gezeigt.Small (und in einem geringeren Ausmaß Mid) Caps hätten auch eine hohe Dispersion ihrer Performance gezeigt; sie schienen stark vom Ausgang der Wahlen beeinflusst zu werden.Der Zusammenhang zwischen volkswirtschaftlichen Daten und der Präsidentschaftswahl:Die wirtschaftlichen Aussichten seien in der Vergangenheit entscheidender für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen gewesen als die aktuelle Situation. Aktuell liege die Intensität der Berichterstattung zum Thema Rezession wieder im 90sten Perzentil.Der Michigan Consumer Sentiment Index und der Arbeitsmarkt schienen eine recht hohe Aussagekraft zu haben, wobei bei letzterem eher die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten (Momentum) als die Arbeitslosenquote (Status quo) zählen.Weitere wichtige Kennzahlen seien das Wachstum des verfügbaren Einkommens sowie das reale BIP-Wachstum.Die fünf wichtigsten Unterschiede der beiden Wahlprogramme: