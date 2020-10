Unter einem Präsidenten Joe Biden würden sich die USA vom Shareholder-Kapitalismus in Richtung Stakeholder-Kapitalismus bzw. sozialer Marktwirtschaft europäischer Prägung entwickeln, was die Beziehungen zwischen den USA und Europa stärken würde. Aus rein wirtschaftlicher Sicht würden aber staatliche gegenüber marktwirtschaftlichen Lösungsansätzen die Oberhand zu gewinnen drohen, wodurch das Wachstumspotenzial sinken würde.



Sowohl unter Trump als auch unter Biden dürften die Haushaltsdefizite und die Staatsschulden steigen. Während Donald Trump in der Wirtschaftspolitik seinen Deregulierungskurs fortsetzen würde, wären von Joe Biden deutlich schärfere Regulierungen unter anderem des Arbeitsmarktes zu erwarten. Biden schlage zudem erhebliche Steuererhöhungen vor - 5,5 Billionen US-Dollar mehr als in der 10-Jahres-Haushaltsprojektion veranschlagt - , die hauptsächlich das Kapital, Besserverdiener und Unternehmen treffen würden. Auf der Ausgabenseite schlage Biden offiziell neue Ausgaben in Höhe von 7,5 Billionen US-Dollar vor. "Bidens offizielles Programm birgt erhebliche Unsicherheit für den wirtschaftlichen Ausblick und die Märkte, da es die belastendste Steuer- und expansivste Ausgabenpolitik sowie die schärfsten Regulierungen in der modernen US-Geschichte beinhaltet", sage Levy. Gleichwohl bleibe erhebliche Unsicherheit, welchen Teil seiner Pläne Joe Biden umsetzen würde. Das hänge unter anderem davon ab, ob die Demokraten die Mehrheit im Senat gewinnen könnten.



Martin Hermann, Fondsmanager bei Berenberg, skizziere die Implikationen für die Aktienmärkte, die aus den wirtschaftspolitischen Konzeptionen der beiden Kandidaten resultieren würden. "Insgesamt sind vorerst größere Schwankungen zu erwarten - selbst dann noch, wenn Joe Biden als Wahlsieger feststehen sollte. Denn es ist unklar, in welchem Umfang er seine wirtschaftspolitische Agenda tatsächlich in die Praxis umsetzen würde, beziehungsweise umsetzen könnte."



Peter S. Rashish, Programmdirektor »Geoeconomics« beim AICGS, beleuchte die Auswirkungen der Wahl auf die transatlantischen Beziehungen. "Mit einem Sieg von Biden würde sich die Innenpolitik auf eine US-Version der Sozialen Marktwirtschaft zubewegen, was zur Festigung gemeinsamer transatlantischer Werte beitragen würde." Die transatlantischen Beziehungen seien in den letzten Jahrzehnten zunehmend davon geprägt gewesen, nicht nur auf das Binnenverhältnis zwischen den USA und Europa zu zielen, sondern auch ihre globalen Ziele gemeinsam voranzutreiben. Die Präsidentschaft von Donald Trump habe diese Entwicklung abrupt beendet. Mit China sei ein Land zur Weltmacht aufgestiegen, das eine andere Weltordnungsperspektive habe als die USA und Europa. "Eine einheitliche transatlantische Strategie wäre der beste Garant für den Erhalt der liberalen Weltordnung, während Chinas Rolle in der Welt weiter zunimmt", sage Rashish.



Dr. Jörn Quitzau, Leiter Wirtschaftstrends bei Berenberg, erwarte, dass die Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft unabhängig vom Wahlausgang fortdauern würden - im Falle eines Wahlsieges von Joe Biden gleichwohl mit geringerer Intensität. "Die USA werden auch nach der Präsidentschaftswahl nicht zur Ruhe kommen. Die amerikanische Gesellschaft ist zu heterogen, zu fragmentiert und zu polarisiert, als dass die gesellschaftliche Stimmung durch eine andere Politik in absehbarer Zeit befriedet werden könnte", sage Quitzau. Wirtschaftspolitisch könnte der Wahlausgang auch international Folgen haben: "Sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, würde der Staat nicht nur in den USA künftig eine deutlich größere Rolle in der Wirtschaft spielen, wahrscheinlich würden dadurch auch andere Länder von marktwirtschaftlichen Prinzipien weiter abrücken. Wirtschaftspolitisch ist die Präsidentschaftswahl außerordentlich interessant, weil Joe Biden eine Agenda zur Wahl stellt, durch die das Mutterland des Kapitalismus den europäischen Sozialstaaten ähnlicher würde. Weniger Markt, mehr Staat‘" könnte zur wirtschaftspolitischen Devise der nächsten Jahre werden", resümiere Berenberg-Volkswirt Jörn Quitzau. (14.10.2020/ac/a/m)





