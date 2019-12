Die weltweite Nachfrage nach Rohöl nehme aufgrund der schwächeren Konjunkturdynamik nur moderat zu. Weiterhin steige aber die US-Ölförderung durch Fracking kräftig an und verdränge zunehmend das Ölangebot aus den OPEC-Ländern. Um den globalen Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten und einen Ölpreisverfall zu verhindern, hätten die OPEC-Länder zusammen mit Russland ("OPEC+") eine Vereinbarung zur Produktionsdrosselung bis März 2020 vereinbart. Im Dezember 2019 sei die Obergrenze sogar nochmals reduziert worden. Insgesamt belaufe sich die Kürzung der OPEC+ auf 1,7 Mio. Barrels.



Zum Jahresende 2019 hätten sich Angebot und Nachfrage am globalen Ölmarkt weitgehend die Waage gehalten. Knappheitsängste dürften den Ölpreis im Prognosezeitraum nach Meinung der Analysten nicht nennenswert nach oben treiben. Ob sich Rohöl in Zukunft sogar verbillige, werde unter anderem davon abhängen, wie weit die Produktionskosten der US-Fracking-Unternehmen aufgrund des technologischen Fortschritts in Zukunft noch sinken würden. Zudem werde es für den Ölmarkt eine wichtige Rolle spielen, wie schnell, in welchem Umfang und zu welchen Kosten nachhaltige Alternativen zum Energieträger Rohöl gefunden würden.



Im Prognosezeitraum bis Ende 2021 rechnen die Analysten der DekaBank mit Ölpreisen im Durchschnitt bei 60 (Sorte WTI) bzw. 65 US-Dollar (Sorte Brent). Auch mittelfristig dürfte also ein nennenswerter Preisaufschlag der Sorte Brent gegenüber WTI bestehen bleiben. (Ausgabe Dezember 2019 / Januar 2020) (10.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die OPEC-Mitglieder und Russland (OPEC+) haben sich auf eine weitere Reduzierung ihrer Produktionsobergrenze für das erste Quartal 2020 um 0,5 Mio. Barrels pro Tag geeinigt, so die Analysten der DekaBank.Damit belaufe sich die Kürzung seit Oktober 2018 auf insgesamt 1,7 Mio. Barrels. Allerdings fördere das OPEC-Kartell insbesondere wegen Saudi-Arabien bereits seit Monaten weniger als die erlaubte Produktionsobergrenze. Daher dürfte die jüngste Entscheidung kaum Einfluss auf die tatsächliche Ölfördermenge haben. Die Signalwirkung in Form von (zumindest vorübergehenden) Ölpreisanstiegen komme Saudi-Arabien in der Zeit des geplanten Börsengangs von Saudi-Aramco allerdings gelegen. Aber auch in das Bild des fundamentalen Ölmarktes füge sich die Kürzung gut ein. Denn ab 2020 könnte dem globalen Ölmarkt wieder ein im Vergleich zur Nachfrage zu hohes Ölangebot drohen.