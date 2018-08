Insgesamt schlage für die weltweiten Börsen ein leichtes Plus zu Buche. Auf Basis des MSCI Welt habe der Gewinn bei 0,4 Prozent (in lokaler Währung) gelegen. Die Schwellenländer hätten sich mit plus 0,5 Prozent (MSCI Emerging Markets-Index) noch etwas besser entwickelt. Gefragt gewesen seien die US-amerikanischen Märkte (S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,9 Prozent, Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) gar +1,3 Prozent). Die europäischen Börsen hätten hingegen fast durchweg schwächer notiert, hier habe die aktuelle Situation in der Türkei die Banken belastet, welche auf Basis des STOXX Europe 600-Index ein Prozent an Wert verloren hätten.



Am Dienstag habe Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T)-Gründer Elon Musk die Börsenwelt verblüfft. In einer Mitteilung bei Twitter habe er verkündet, dass er darüber nachdenke, Tesla von der Börse zu nehmen und die Anteile selbst zu übernehmen. Dabei habe er einen Preis von 420 US-Dollar je Aktie ins Spiel gebracht, was einen Aufschlag von fast 23 Prozent zum Schlusskurs vom Montag bedeuten würde. Laut Musk sei die Finanzierung eines solchen Schrittes gesichert. In einem Brief an die Tesla-Mitarbeiter habe Musk geschrieben, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen. Aber ein derartiger Schritt erlaube es dem Unternehmen, "zu seinem Besten zu wirtschaften, frei von Ablenkung und kurzfristiger Denke". Musk habe die Hoffnung geäußert, dass die derzeit beteiligten Investoren blieben, auch wenn das Unternehmen von der Börse genommen würde.



Experten würden davon ausgehen, dass die Aussagen Musks ernst gemeint seien. Mit einem solchen Schritt würde Tesla aus dem Rampenlicht der internationalen Finanzmärkte genommen. Zugleich würden aber auch seine Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung beschränkt. Es wäre die bisher größte Transaktion, ein Unternehmen von der Börse zu nehmen. Den bisherigen Rekord halte der texanische Versorger Energy Future Holdings mit 45 Milliarden Dollar - die Transaktion habe in der Pleite geendet. Auf Basis der von Musk genannten 420 Dollar je Aktie würde Tesla mit 72 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Tesla-Aktie sei zeitweise vom Handel ausgesetzt worden und habe elf Prozent im Plus bei 379,57 Dollar geschlossen - nur wenig von ihrem Rekordhoch entfernt.



Die weltweiten Börsen würden weiterhin von der sehr guten Wertentwicklung bei den US-Indices unterstützt, die nahe ihrer historischen Höchstmarken stünden. In der sich zum Ende neigenden Berichtssaison für das zweite Quartal hätten über 80 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen können. Einen weiteren wichtigen Treiber für die US-Börsen stelle die anhaltend dynamische Entwicklung bei den Aktienrückkaufprogrammen dar. Das Volumen der genehmigten Aktienrückkaufprogramme aller gelisteten US-Unternehmen könnte in 2018 die eine Billion US-Dollar-Schwelle überschreiten, was bei einer Marktkapitalisierung des US-Marktes von 31-32 Billionen US-Dollar über drei Prozent des dortigen Marktvolumens entspreche. (Ausgabe vom 10.08.2018) (13.08.2018/ac/a/m)







Die abgelaufene Handelswoche verlief an den internationalen Aktienbörsen mit Ausnahme des letzten Freitags relativ schwankungsarm, so die Experten von Union Investment.So habe etwa der US-Volatilitätsindex VIX, der die Schwankungsbreite messe, auf dem tiefsten Stand seit Januar dieses Jahres notiert. Die großen Sommerferien würden sich auch an den Märkten bemerkbar machen. Dennoch habe es einige nennenswerte Ereignisse gegeben. Politische Störgeräusche hätten einmal mehr die Börsen belastet. Neben der Türkei-Krise hätten die USA eine weitere Runde im Handelsstreit eingeläutet und möchten neue Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von etwa 16 Milliarden US-Dollar erheben. Außerdem hätten Einzelmeldungen im Fokus gestanden, wie etwa ein mögliches Scheitern der Fusion zwischen Linde (ISIN DE0006483001/ WKN 648300) und Praxair (ISIN US74005P1049/ WKN 884364). Unterstützend gewirkt hätten einmal mehr gute Unternehmensdaten, so habe etwa der deutsche Sportartikelhersteller adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) mit hervorragenden Zahlen für das zweite Quartal des Jahres geglänzt. Die Aktie der Herzogenauracher habe daraufhin um fast zehn Prozent an Wert gewonnen.