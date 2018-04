Wien (www.aktiencheck.de) - Angesichts des sich zuspitzenden Handelskonflikts zwischen den USA und China gingen die US-Leitindices am Freitag wieder deutlich in die Knie, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die 200-Tage-Linie habe aber auf Schlusskursbasis erfolgreich verteidigt werden können. Im Frühhandel deute sich bei den US-Futures, den asiatischen und europäischen Aktienbörsen aber eine Gegenbewegung an, welche auf die konzilianter klingenden Töne von Trump zurückgeführt werden könne. Der US-Präsident habe über Twitter seine Zuversicht verkündet mit Chinas Präsident eine Verhandlungslösung zu erzielen. Für erhöhte Unsicherheit dürfte aber die Ankündigung von Trump sorgen, wonach die Machthaber in Syrien aufgrund des kolportierten Gasangriffs einen "hohen Preis bezahlen würden".



Im Mittelpunkt stehe diese Woche auch die nunmehr anlaufende Q1-Berichtssaison. Der Ölpreis habe sich am Freitag angesichts des schwelenden Handelsstreits und der höchsten Zahl an aktiven US-Bohrlöchern seit März 2015 schwach präsentiert, lege heute aber wieder etwas zu. (09.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.