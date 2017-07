Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA sollten die Konsumentenpreise im Juni bei einer Stagnation im Monatsvergleich in der Jahresrate auf 1,7% zurückgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei der Kerninflationsrate würden die Analysten zwar bei einem Monatsplus von 0,1% ein marginales Anziehen der Jahresrate auf 1,8% erwarten. 2016 habe im Jahresdurchschnitt die Kerninflationsrate bei 2,2% gelegen, für 2017 würden die Analysten 1,9% erwarten (2018e: 1,8%). Bei der allgemeinen Inflationsrate sollte auf 1,3% in 2016 für 2017 ein Anstieg von 2,0% (2018: 1,8%). Perspektivisch rücke zwar bei der amerikanischen allgemeinen Inflationsrate die 2% Marke ins Blickfeld, auf die kurze Sicht gehe es aber wohl temporär zunächst in Richtung von 1%, auch wegen der aktuellen Ölpreisentwicklung. Die Analysten würden daher bis Ende 2018 lediglich noch mit zwei Leitzinsanhebungen um je 25 BP rechnen.



Bei den gesamten US Einzelhandelsumsätzen wie auch bei der Komponente ohne die Autoverkäufe würden die Analysten im Juni nur mit einem mageren Monatszuwachs von je 0,1% kalkulieren. Etwas dynamischer sollte das Monatsplus bei der Industrieproduktion mit 0,2% sein. Die Jahresrate würde damit zwar leicht auf 2,0% zurückgehen (Mai: 2,2%). Der Projektionswert der Analysten für das Plus im gesamten Kalenderjahr 2017 sei 2,2%. Kompatibel sei dies mit einer weiteren Befestigung der Jahresrate der Industrieproduktion per Jahresende 2017 auf gut 3%. Die Analysten seien zuversichtlich, dass nach dem nur schwachem Jahresauftakt bei der US-Wirtschaftsleistung (annualisierten BIP-Zuwachs: 1,4%) die Zuwachsraten im 2.und 3. Quartal auf je rund 3% gesteigert werden könnten. (14.07.2017/ac/a/m)







