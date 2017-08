Dennoch würden die aggregierten Daten einige erhebliche Verschiebungen in der Zusammensetzung der Schulden verbergen. Seit 2009 seien Hypothekenschulden, welche circa zwei Drittel aller Schulden ausmachen würden, um etwa 5% gesunken. Ebenso seien Kreditkartenschulden um 7% gegenüber dem bisherigen Spitzenwert gefallen. Auf der anderen Seite seien die Autokredite um 55% gestiegen, und am drastischsten mit 102% seien die Studentenkredite gestiegen.



Studentenkredite seien jetzt die zweitgrößte Form der US-Haushaltsschulden. Dies sei ein besonders problematischer Trend, da die Belastung dieser Kredite überproportional auf jüngeren Generationen liege. Für Millennials werde die Schuldenlast ein wichtiger Faktor in vielen Lebenszyklusentscheidungen, wie der Gründung einer Familie, dem Kauf eines Hauses, dem Arbeitsplatzwechsel oder der Unternehmensgründung.



Als eine unmittelbare Sorge, könne man sich fragen, ob der Anstieg der Auto- und Studenten Darlehen durch eine Schwächung der Kreditvergabe-Standards getrieben worden seien, was das Kreditrisiko für einige Finanzprodukte erhöhe. Es gebe einige Hinweise auf eine Lockerung der Auto-Kredit-Standards zwischen 2010 und 2015, aber es scheine, sich teilweise in den letzten zwei Jahren umgekehrt zu haben. Insgesamt gebe es in diesem Segment des Marktes kein Gefühl der rücksichtslosen Kreditvergabe.



Es gebe zwei wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Marktaussichten. Erstens, die US-Haushalte hätten noch etwas Potenzial, weitere Schulden für den Häuserkauf aufzunehmen, allerdings sollten die bereits bestehenden Auto- und Kreditkartenschulden, Konsumentenausgaben begrenzen. Dies treffe insbesondere zu, wenn Löhne und Gehälter und damit das verfügbare Einkommen nicht deutlich steigen würden. Zweitens, gebe es Segmente in der Verbraucherfinanzierung, welche anfällig für Schocks seien. Hier seien insbesondere Studenten- und Autokredite, aber auch möglicherweise Kreditkartenschulden zu nennen. (22.08.2017/ac/a/m)





