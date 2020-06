Heute stünden Einkommens- und Konsumdaten im Fokus. Die realen Konsumausgaben hätten im April um 18,7% unter dem Niveau von Dezember 2019 gelegen. Der starke Zuwachs der Einzelhandelsumsätze um 17,7% p.m. im Mai lege nahe, dass Konsumausgaben stark gestiegen seien.



Am Ratingkalender sei heute Finnland (AA+(s)) bei Fitch vermerkt.



Am Anleihemarkt habe gestern Italien ein Gesamtvolumen von EUR 5,5 Mrd. via einer Nullkuponanleihe (Laufzeit 5/2022) und einem inflationsgeschützten Bond (Fälligkeit 5/2026) emittiert. Die Emissionsrendite habe bei 0,102% und 0,56% gelegen. Die Auktionen seien 1,32- und 1,56-fach überzeichnet gewesen. (26.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Einmal mehr konnten gestern US-Daten positiv überraschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aufträge für dauerhafte Güter hätten im Mai mit einem Zuwachs von rund 16% p.m. einen stärkeren Rebound als erwartet verbucht. Zudem habe mit dem Kansas City Fed Index eine weitere regionale Konjunkturumfrage für den Monat Juni einen sprunghaften Anstieg ausgewiesen. Allerdings würden die steigenden Covid-19-Fallzahlen in den USA Sorgen aufkommen lassen, ob die erfolgten Lockerungen von Wirtschaftseinschränkungen in diesem Maße aufrechtzuerhalten seien. Gleichzeitig seien die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zwar rückläufig, mit 1,48 Mio. in der Vorwoche aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die enorme Zahl von 19,5 Mio. Ansuchen für fortgesetzte Arbeitslosenunterstützung rufe zudem in Erinnerung, dass die Lage am Arbeitsmarkt immer noch prekär sei und es zur Entspannung keine neuerliche Einschränkung der Geschäftstätigkeit vertrage. Da nach einer gewissen Zeit die Lohnersatzquote reduziert werde, sei eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ein Abwärtsrisiko für den privaten Konsums und somit der Gesamtwirtschaft.