Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden die heute vermeldeten Zahlen deutlich positiver einschätzen als sie auf den ersten Blick ohnehin schon schienen. Der deutlich negative Wachstumsbeitrag der Lagerinvestitionen dürfte darauf zurückzuführen sein, dass in Folge der Wirbelstürme im September die sprunghaft höhere Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern wie Autos und Möbeln zu einem hohen Anteil aus dem Lager bedient worden sei. Diese Lager würden in den nächsten Quartalen wieder aufgefüllt werden, was die Zunahme des Bruttoinlandsproduktes anschieben sollte. Zusätzlich gelte, dass die Lagerinvestitionen für die aktuelle Lage im Konjunkturzyklus ohnehin äußerst niedrig ausfallen würden.



Zwar würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG davon ausgehen, dass die privaten Konsumausgaben angesichts einer ungebrochen kräftigen Beschäftigungszunahme sowie steigender Reallöhne weiter zulegen würden. Das Plus im vierten Quartal müsse allerdings als Ausreißer betrachtet werden und dürfte auf den Sondereffekt der Wirbelstürme zurückgehen. Für eine mäßigere Zunahme der privaten Konsumausgaben in den nächsten Quartalen spreche auch der nochmalige Rückgang der Sparquote im vierten Quartal 2017. Diese liege mit 2,6% nur noch knapp über dem historischen Tiefstand aus dem Jahr 2005, also der Hochphase des Hauspreisbooms. Mögliche positive Effekte der jüngst beschlossenen Steuerreform würden die Analysten als sehr moderat ansehen.



Nach zwei Quartalen rückläufiger Wohnungsbauinvestitionen legten diese im

Schlussquartal 2017 wieder kräftig zu. Es gibt zahlreiche anekdotisch Evidenz dafür, dass

die Investitionen im Wohnungsbau zurzeit wegen Engpässen bei Bauland und

Arbeitskräften gebremst werden und nicht wegen eines Mangels an Nachfrage. In den

nächsten Quartalen werden die Wohnungsbauinvestitionen daher aller Voraussicht nach

weiter spürbar zunehmen.



Bei den Gewerbebau- und Ausrüstungsinvestitionen schlage die Erholung im Bereich Bergbau und Ölförderung voll durch. Diese dürfte angesichts des zuletzt wieder gestiegenen Ölpreises auch im laufenden Quartal tragen. Ohne den Bereich Bergbau und Ölförderung hätten sich die Gewerbebauinvestitionen ohnehin bereits seit Jahren in einem sehr stabilen Aufwärtstrend entwickelt. Es gebe keinerlei Anzeichen, dass dieser in absehbarer Zeit abreißen könnte.



Schließlich würden sich mit der Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars sowie der höheren globalen Konjunkturdynamik auch die Aussichten für die Exportwirtschaft aufhellen. 2018 dürfte der Außenhandel zwar erneut einen negativen Wachstumsbeitrag liefern, dieser sollte allerdings ähnlich klein ausfallen wie in den Jahren 2016 und 2017 als er jeweils 0,2 Prozentpunkte betragen habe.



Das reale Bruttoinlandsprodukt sei 2017 um 2,3% gewachsen. Für das laufende Jahr würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit einer etwas stärkeren Zunahme rechnen. Ob das Plus am Ende aber eher bei 2,5% liegen werde oder bei 3% hänge im Wesentlichen vom Zuwachs im ersten Quartal ab. Falle dieser erneut schwach aus - zwischen 2010 und 2017 habe das Plus durchschnittlich nur bei anualisiert 1,2% p.q. gelegen - werde es wohl eher das untere Ende der Spanne werden.



Implikationen Geldpolitik:



Die heute vermeldeten Zahlen dürften die US-Währungshüter in ihrer Annahme eines

fortgesetzten, breit abgestützten Konjunkturaufschwungs bestätigen. Dies spreche tendenziell

dafür, dass die FED den Leitzins im laufenden Jahr mindestens dreimal um je 0,25% anheben werde. Ob eine Zinsanhebung schon im März anstehe, dürfte sich nach der FOMC-Zinssitzung am 31. Januar zeigen. (26.01.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wie das Bureau of Economic Analysis (BEA) heute mitgeteilt hat, ist das reale US-Bruttoinlandsprodukt zwischen Oktober und Dezember einer ersten Schätzung zufolge gegenüber dem dritten Quartal 2017 um annualisiert 2,6% angestiegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Ergebnis liege leicht unter den Markterwartungen. Verglichen mit dem gleichen Quartal des Vorjahres sei die Wirtschaftsleistung um 2,5% gewachsen.Besonders gut hätten sich im vierten Quartal erwartungsgemäß die Ausrüstungsinvestitionen (+11,4% p.q. ann.) entwickelt. Zweistellig hätten auch die Investitionen in Wohnbauten zugelegt (+11,6% p.q. ann.). Die privaten Konsumausgaben hätten mit annualisiert 3,8% p.q so stark zugelegt wie zuletzt im zweiten Quartal 2016. Nennenswert gewachsen sei auch der Staatskonsum, der annualisiert um 3,0% p.q. zugenommen habe. Der Außenhandel habe einen rechnerischen Beitrag von -1,3 Prozentpunkten geliefert. Die Lagerinvestitionen hätten sich annualisiert um USD 9 Mrd. erhöht und damit einen Wachstumsbeitrag von -0,7 Prozentpunkten zum Anstieg des Bruttoinlandsproduktes geliefert.Marktreaktion:Einschätzung: