Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuell zeigt die US-Konjunktur eine hohe Dynamik, so die Analysten der Helaba.



Impulse von der Steuer- und Ausgabenpolitik der Regierung würden in den kommenden Quartalen zusätzlich stützen. Die Analysten der Helaba haben daher ihre Wachstumsprognose für 2018 von 2,5% auf 2,8% angehoben. Das laufende Jahr könnte zum Test werden, ob die FED unter Janet Yellen und ihrem Amtsvorgänger Ben Bernanke wirklich alles richtig gemacht habe, oder ob ihre Politik wie in vergangenen Zyklen auch diesmal wieder die Saat für die nächste Rezession gesät habe. (14.02.2018/ac/a/m)







