Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion legte im August um nur 0,4% M/M zu, berichten die Analysten der Nord LB.



Der Aufholprozess setze sich fort, was sicherlich besser sei als die Pessimisten zwischenzeitlich erwartet hätten. Dennoch notiere die Industrieproduktion aktuell knapp 8% unter dem Februar-Niveau und der erste Schwung vom Frühsommer scheine langsam abzuflauen. Der gestiegene New Yorker Empire State Survey als erster Indikator für den September gebe da nur gewisse Hoffnung. Relativ hohe Infektionszahlen würden weiterhin für Verunsicherungen bei Verbrauchern und Produzenten sorgen, was kein gutes Klima für Konsum und Investitionen sei. Die Erholung setze sich also auch im 3. Quartal fort (in dem die Analysten ein BIP-Anstieg von annualisiert 22,5% Q/Q erwarten würden), doch sie könnte im 4. Quartal wieder ins Stocken geraten. Aber das werde vermutlich erst nach der Präsidentschaftswahl ein "reales" Thema werden. (Ausgabe vom 15.09.2020) (16.09.2020/ac/a/m)





